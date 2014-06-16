11 ألف شرطي ودركي لتأمين احتفالات عيد فرنسا

سيتم نشر حوالي 11 ألفا من قوات الأمن، الجمعة، لتأمين الاحتفالات بالعيد الوطني في فرنسا، خاصة وأنّ العرض سيحضره الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، فإنّه سيتم حماية كل المداخل إلى المنطقة الأمنية في جادة "الشانزليزيه" بآليات مضادة لعمليات الدهس.

من جهته، كشف "ميشال ديلبيش" مسؤول في الشرطة الفرنسية، أنه تمت تعبئة كل الأجهزة بما في ذلك فرقة البحث والتدخل بشكل احتياطي لتكون متأهبة للتدخل في أي نقطة في العاصمة.

ورفض "ديلبيش" الكشف عن الإجراءات الخاصة والمتعلقة بزيارة الرئيس الأمريكي الذي سيحل بفرنسا هذا الخميس.

وأوضح المسؤول ذاته أنّ عدد رجال الشرطة سيكون بعدد أكبر بقليل مقارنة بالعام الماضي، وقدّر ذلك ما بين 200 و300 عنصر إضافي في "الشانزليزيه".

وفي المجموع، سيتم تكليف 3500 شرطي ودركي لضمان أمن العرض، على أن يحظى هؤلاء بمساندة 2500 من "عناصر كفؤة وخبيرة".

واتخذت اجراءات مضادة للطائرات دون طيار لكشف وتشويش الممرات الجوية من أجل ابطال مفعول هذه الأجسام.