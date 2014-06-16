وفاة 17 شخصا في سلسلة تفجيرات بنيجيريا

أفادت وكالة رويترز بأن ما لا يقل عن 17 شخصا لقوا مصرعهم نتيجة سلسلة من التفجيرات، بالقرب من مدينة مايدوغوري شمال شرق نيجيريا.

ونقلت الوكالة عن مصدر في الشرطة المحلية قوله إن الانفجارات وقعت في 4 مناطق ونفذت من قبل انتحاريين ولكنها لم تذكر أية تفاصيل أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن نيجيريا تعاني كثيرا من نشاطات "بوكو حرام" التي تعتبر من الجماعات الإرهابية الشديدة التطرف وتنفذ جرائم دامية بين الحين والآخر في هذه الدولة والدول المجاورة لها خاصة تشاد والنيجر والكاميرون .

وتعارض هذه المنظمة الإرهابية النموذج الغربي للتعليم وتطالب بفرض الشريعة الإسلامية في كل البلاد.