قتلى وجرحى باشتباك مسلح بين فلسطينيين و شرطة الاحتلال الإسرائيلي داخل الأقصى

أدت اشتباكات مسلحة داخل باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، اليوم الجمعة ، إلى مقتل 3 فلسطينيين و شرطيين إسرائيليين

وقالت دائرة الإعلام في الأوقاف الإسلامية: "إن الشرطة الإسرائيلية لاحقت 3 شبان داخل باحات المسجد الأقصى (صحن الصخرة) بادعاء إطلاقهم النار باتجاه أفراد من الشرطة بالقرب من باب الأسباط، وأصابتهم بالرصاص، وهم ملقون على الأرض في باحات الأقصى، ويمنع الجنود طواقم الإسعاف من الوصول إليهم".وأضافت: "القوات الإسرائيلية، أغلقت المسجد الأقصى، ومنعت الدخول والخروج منه عقب عملية إطلاق النار، كما احتجزت حراس الأقصى ورجال الإطفاء"