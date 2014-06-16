الرئيس الفلسطيني يدين هجوم القدس !

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم على ضباط إسرائيليين بالقدس، فيما تعهد نتنياهو بعدم تغيير الوضع القائم.

وذكرت وكالة "وفا" أن الرئيس عباس عبر خلال المكالمة عن رفضه الشديد، وإدانته للحادث الذي جرى في المسجد الأقصى، كما أكد رفضه لأي أحداث عنف من أي جهة كانت، وخاصة في دور العبادة.

كما طالب الرئيس محمود عباس، بإلغاء الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى اليوم الجمعة أمام المصلين، محذراً من تداعيات هذه الإجراءات أو استغلالها من أي جهة كانت لتغيير الوضع الديني والتاريخي للأماكن المقدسة.