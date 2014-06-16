حرائق غابات هائلة في ايطاليا

شريط الاخبار
حملـــــــــة الصولــــــــد تطــــــــال قصــــــــر الدكتــــــــور سعــــــــــــــــدان! لوح يتعهد بضمان المساواة بين المترشحين للرئاسة ويتوعد من يحاول المساس بنزاهتها القانون يسمح لكل الجزائريين بالترشح هل يتكرر سيناريو شتاء 2012؟ حسبلاوي يطالب مسؤولي المستشفيات بتسديد الديون المترتبة عليها قايد صالح يشدد على اليقظة ويدعو الجزائريـــــــــــــــــــين للالتفاف حول المؤسسة العسكرية بن غبريت تحذّر النقابات من شن إضراب وطني مفتوح موجة إلقاء الإرهابيين للسلاح بالجنوب مستمرة بطل عالمي في الملاكمة يلقّن الإرهابيين فنون القتال العسكرية في ليبيا برنت حافظ على استقرار سعره في حدود 62 دولارا منذ بداية 2019 استمرار انتشار البوحمرون يستنفر وزارة الصحة ميهوبي ينهي حكم القيصر بن تركي  نتانياهو في زيارة إلى المغرب قريبا 20 مصدّرا للأخذ بالتجربة العالمية خلال المعرض الدولي ببرلين اتفاقية شراكة بين مصدّري الخضر والفواكه مع غلوبال غاب العالمية كلافكس يستهدف السوق الأوربية نظرا للطلب الهائل على المنتوج الجزائري قايد صالح يتعهد بتأمين الانتخابات ويهاجم منتقدي تصويت أفــــــــــراد الجيش إنتاج 120 مليون متر مربع من الخزف الجزائري خلال 2018 أول سروال جينز جزائري في السوق الوطنية مارس المقبل نطالب بتضافر الجهود لدفع عجلة تصدير المنتوجات الفلاحية سيارات فيات و ألفا روميو بقاعة عرض طحكوت! إضراب الأساتذة غير شرعي والخصم من الأجور وارد الحكومة تصرف 2 مليار دولار في الكهرباء خــلال فصل الصيف مرحلة التحالفات ودعم المترشحين تنطلق هذاالأسبوع برلماني إيطالي يكذب بدوي ويؤكد فقدان أكثر من 200 جزائري في عرض البحر مراجعة الاختصاص الإقلـيمي للمحافظات العقارية الجيش يكشف مخابئ تحتوي 07 صواريخ غراد و06 قذائف هاون تراجع التضخم في الجزائر إلى 2.9 بالمائة مطلع 2019 تاجر ذهب يستخرج سجلا تجاريا بوثائق مزوّرة في برج الكيفان الزاوي يدافع عن كتابة الأمازيغية بالحرف اللاتيني ويندد بالنفاق الثقافي صلاح يواجه خطر الإيقاف عوار سيكون مفاجأة بلماضي في تربص مارس المقبل الـبي أس جي وتوتنهام يريدان عطال النسر الأسود وسوسطارة في نهائي قبل الأوان النصرية تتفادى الكبار في الكاف وتستهدف ربع النهائي سفهاء ولاهثون وراء المال والشهرة يحوّلون الرئاسيات إلى مهزلة متابعة مشاريع عدل على هواتف الجزائريين بداية من اليوم تخفيضات لنادي المصدّرين عبرخطوط آغل أزور الجزائر تستهدف رفع قيمة صادراتها إلى 10 ملايير دولار آفاق 2030 186 مليار دينار قيمة إنتاج الحمضيات في 2018
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. حرائق غابات هائلة في ايطاليا

حرائق غابات هائلة في ايطاليا

  14 جويلية 2017 - 15:50   قرئ 344 مرة   0 تعليق   الدولي
حرائق غابات هائلة في ايطاليا

 حصدت حرائق الغابات الهائلة التي اجتاحت جنوب إيطاليا أول ضحاياها، إذ لقي شخصان مسنان مصرعهما أمس الخميس في إقليم كالابريا.
وفارق أحد هذين الرجلين الحياة، حسب المعطيات الرسمية، اختناقا بالدخان، بينما لقي الآخر حتفه وسط النيران أثناء محاولته حماية مزرعته من الحريق.
في غضون ذلك، تبذل السلطات الإيطالية الجهود في سبيل إخماد الحرائق المدمرة التي أصابت معظم الأقاليم الجنوبية، إذ نفذت فرق الإطفاء أكثر من ألف عملية في المناطق المنكوبة يوم أمس وحده.
وأعلنت الإدارة الوطنية لإخماد الحرائق أن عمليات الإطفاء تجري بمشاركة 14 طائرة من طراز "كنداير" و21 مروحية، علاوة على 3 طائرات أرسلتها فرنسا إلى إيطاليا في إطار برنامج المساعدة الأوروبية.

ولا يزال الوضع في جزيرة صقلية في غاية الصعوبة، إذ لبت فرق الإطفاء يوم أمس أكثر من 260 طلب استغاثة، في وقت لا يزال فيه عدد المقيمين والسياح الذين تم إجلاؤهم من المناطق المنكوبة في ارتفاع مستمر ليبلغ المئات.

وفي الوقت نفسه، تحسن الوضع في إقليم كامبانيا نسبيا بعد إشراك العسكريين في إطفاء النيران، غير أن عمليات إجلاء المواطنين من البلدات والقرى التي تهددها النيران لا تزال مستمرة أيضا.

وأفادت منظمة Legambiente، أكبر المؤسسات الإيطالية لحماية البيئة، أن النيران التهمت منذ منتصف جوان  المنصرم نحو 26 ألف هكتار من الغابات، نصفها في صقلية، وهو ما يساوي 94% من مساحة حرائق الغابات في عام 2016 بأكمله.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات