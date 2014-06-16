الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثاني

دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني إلى تصعيد انتفاضة القدس والاشتباك مع العدو والمستوطنين على محاور التماس كافة.

وحمّلت الحركة في بيان لها حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات هذه الانتهاكات والجرائم، مضيفةً أن قرار الاحتلال يمهد لفرض وقائع جديدة ولتقسيم المسجد الأقصى. كما وصفت حماس قرار الاحتلال بالعدوان غير المسبوق على حقوق العرب والمسلمين في القدس والمسجد الأقصى.ولفتت الحركة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى إقدام حكومة الاحتلال على إغلاق المسجد الأقصى ومنع الأذان فيه.و تتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليا في المسجد الأقصى الآن ، و قد انتشرت مخاوف إسرائيلية من اندلاع إنتفاضة جراء إغلاق المسجد الأقصى، بعد أن شكل صدمة لدى الفلسطينيين بسبب عدم رفع الآذان في المسجد للمرة الأولى منذ نصف قرن.بدورها، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن المحكمة الشرعية التي عبث بها الإحتلال تحوي السجل التاريخي لمدينة القدس، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال عبثت بكافة مكاتب الأوقاف ومرافق الأقصى ومن بينها المحكمة الشرعية.