ترامب يجدد اتهاماته لقطر بدعم الإرهاب

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهاماته لقطر بدعم الإرهاب مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح لدولة غنية بـ”تسمين الوحش”، في إشارة إلى دعم قطر للتنظيمات الإرهابية.

وقال ترابم يف مقابلة مع قناة “سي بي أن نيوز”: إن القطريين “معروفين بتمويل الإرهاب، وقد قلنا لهم: لا يمكنكم فعل ذلك، لا يمكنكم فعل ذلك”.

وحول القاعدة العسكرية الأمريكية بقطر أشار ترامب إلى إمكانية نقلها من قطر إذا اضطرت لذلك، قائلا إن واشنطن “ستنقل القاعدة العسكرية من قطر إذا اضطرت لذلك، مضيفا “ستكون على ما يرام. أنظر، إذا اضطررنا للرحيل، فإننا سنجد عشر دول مستعدة لبناء قاعدة عسكرية عوض تلك الموجودة في قطر صدقني”.

وكان ترامب قد حضر قمة إسلامية أميركية التقى فيها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض في ماي الماضي، بحضور زعماء وقادة من أكثر من 55 دولة إسلامية، وجرى الاتفاق فيها على وقف تمويل الإرهاب وكانت قطر بين الموقعين على الاتفاق، إلا أنها لم تبد أي التزام به.