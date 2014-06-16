ترامب يعيد التفكير في موقفه من اتفاقية المناخ

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعده بأن يعيد التفكير في قراره القاضي بخروج الولايات المتحدة من اتفاقية باريس الخاصة بالمناخ.

وقال ماكرون، في حوار مع صحيفة Journal du Dimanche حول حديثه مع ترامب بهذا الشأن:" دونالد ترامب، أصغى إليّ جيدا. وفهم مغزى كلامي، وبالأخص ارتباط مسألة التغير المناخي بالإرهاب. وقال لي إنه سيحاول إيحاد حل ما في الأشهر القليلة القادمة. ولقد ناقشنا بالتفصيل كل ما من شأنه مساعدته في العدول عن قراره وعودة (الولايات المتحدة) إلى اتفاقية باريس".

وحول العلاقة الثنائية بين البلدين وانطباعه عن ترامب في اللقاء الذي جمعهما خلال زيارة الأخير الرسمية إلى باريس، قال الرئيس الفرنسي إنه تمكن من إقامة علاقة شخصية ودية ووثيقة مع ترامب، وهي ضرورية لتطوير العلاقات بين الدولتين، وبداية لعلاقة تقوم على الثقة للسير قدما في حل سلسلة من القضايا الاستراتيجية بما فيها القضايا التي يشوبها خلاف في وجهات النظر.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في أن تكون زيارة ترامب لباريس قد غيرت فكرته عن فرنسا، قائلا:" أعتقد أن رأي دونالد ترامب حول فرنسا قد تغير بعد مغادرتها في الاتجاه الأفضل".