إسرائيل تضع بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى

أفادت وسائل اعلامية، في القدس، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي شرعت في تركيب بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، اليوم الأحد.

وجاء هذا الإجراء بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس السبت، إعادة فتح المسجد الأقصى للمصلين والسياح والزوار، مشيرا إلى أن إجراءات أمنية إضافية ستُتخذ.

وفي السياق ذاته، قررت السلطات الإسرائيلية تركيب كاميرات خارج المسجد، لمراقبة ما يحدث.

وكانت إسرائيل أغلقت المسجد الأقصى منذ صباح، أمس الأول الجمعة، عقب اشتباك مسلح قتل خلاله ثلاثة شبان فلسطينيين وشرطيان إسرائيليان.