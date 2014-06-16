سلطات الاحتلال تعيد فتح باب الأسباط في المسجد الأقصى

قامت سلطات الاحتلال الصهيوني بفتح باب الأسباط في المسجد الأقصى أمام المصلين بعد 48 ساعة من غلق المسجد الأقصى بقرار من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت عن فتح الحرم الشريف ابتداء من يوم الأحد تدريجيا أمام المصلين والزوار والسياح، كما تقرر وضع أجهزة كشف المعادن في مداخل الحرم الشريف ونصب كاميرات خارج الحرم. وكان إغلاق المنطقة قد تسبب في منع المصلين من أداء صلاة الجمعة داخل الأقصى مما أثار غضبا في الشارع الفلسطيني والعربي. وفي تطورات القضية الفلسطينية استشهد شاب فجر اليوم الأحد، برصاص الاحتلال وسط الضفة الغربية المحتلة، بعد مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من البلدة القديمة في القدس المحتلة، إثر محاولة الفلسطينيين الاقتراب من محيط المسجد الأقصى لدخوله وأداء الصلاة فيه وقد اضطر مئات الفلسطينيين إلى أداء صلاة العشاء في الشوارع المحيطة بأسوار المسجد الأقصى بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من دخوله. سلطات الاحتلال تعيد فتح باب الأسباط في المسجد الأقصى