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سلطات الاحتلال تعيد فتح باب الأسباط في المسجد الأقصى

  16 جويلية 2017 - 11:37   قرئ 364 مرة   1 تعليق   الدولي
سلطات الاحتلال تعيد فتح باب الأسباط في المسجد الأقصى

 قامت سلطات الاحتلال الصهيوني بفتح باب الأسباط في المسجد الأقصى أمام المصلين بعد 48 ساعة من غلق المسجد الأقصى بقرار من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت عن فتح الحرم الشريف ابتداء من يوم الأحد تدريجيا أمام المصلين والزوار والسياح، كما تقرر وضع أجهزة كشف المعادن في مداخل الحرم الشريف ونصب كاميرات خارج الحرم. وكان إغلاق المنطقة قد تسبب في منع المصلين من أداء صلاة الجمعة داخل الأقصى مما أثار غضبا في الشارع الفلسطيني والعربي. وفي تطورات القضية الفلسطينية استشهد شاب فجر اليوم الأحد، برصاص الاحتلال وسط الضفة الغربية المحتلة، بعد مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من البلدة القديمة في القدس المحتلة، إثر محاولة الفلسطينيين الاقتراب من محيط المسجد الأقصى لدخوله وأداء الصلاة فيه وقد اضطر مئات الفلسطينيين إلى أداء صلاة العشاء في الشوارع المحيطة بأسوار المسجد الأقصى بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من دخوله. سلطات الاحتلال تعيد فتح باب الأسباط في المسجد الأقصى

تعليقات (1 منشور)

mehdi mountather 16/07/2017 11:48:49
L'interdiction de la prière de vendredi dans la mosquée d' Al-Aqsa est un crime l'état d'israél état criminel Netanyahu pire que Daech donc aux chefs d'états des pays de l'Otan de mettre fin a israél le 16.7.2017 pour éviter la fin des pays de l'Otan israél et les pays qui ont des relations avec israél par ces punitions d' ALLAH des violents feux de forêts des forts séismes plus 7 tsunami éruption des volcans les inondations la canicule plus 50° les tornades les foudres les grêlons les météorites engloutissement les pays musulmans ne seront pas épargner pour leurs silence sur la mosquée d' Al-Aqsa.
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