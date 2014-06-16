السعودية تعد بتقديم ملف كامل لباريس عن تجاوزات الدوحة

تعهد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، إن الرياض ستقدم لباريس ملفا كاملا عن دعم قطر للإرهاب والتجاوزات التي ارتكبتها.

وأكد عادل الجبير موقف المملكة الداعي لعدم دعم التطرف والإرهاب أو استضافة مطلوبين متهمين بالإرهاب.

وأفاد وزير الخارجية السعودي بأنه ناقش مع الوزير الفرنسي الوضع في سوريا والعراق واليمن، بالإضافة إلى ملف الأزمة الخليجية مع قطر، مثمنا في السياق موقف فرنسا إزاء قضايا المنطقة.

من جهته شدد وزير الخارجية الفرنسي على أهمية الالتزام بوقف تمويل الإرهاب وعدم دعمه.

وأكد لودريان أن حل الأزمة القطرية يجب أن يتم بين دول الخليج، مشيرا إلى أن باريس على اتصال مع الجهات المعنية بالأزمة في الخليج.

وبين وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده لا تريد أن تكون وسيطا محل أحد في أزمة قطر، ولكن تريد أن تكون مسهلا لحل الأزمة.