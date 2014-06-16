الجيش الإسرائيلي يقتل أسيرا فلسطينيا محررا

قتل الجيش الإسرائيلي أسيرا فلسطينيا محررا، اليوم الأحد 16 جويلية، قرب قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، فيما أُصيب شخص كان معه بجروح

وذكرت وكالة "وفا"، أن الشاب الذي قتل (33 عاما) هو أسير محرر، ومن قرية كفر عين، وقالت مصادر إسرائيلية، إن الشخص المذكور حاول إطلاق النار على قوة من الجيش الإسرائيلي، خلال محاولة اعتقاله الليلة الماضية، بعد معلومات استخبارية وصلت لجهاز "الشاباك" عن هويته، وزعمت أنه نفذ عمليتي إطلاق نار قرب قرية أم صفا صباح أمس السبت، وعلى البرج العسكري في أراضي النبي صالح الليلة الماضية

يذكر أن مدينة القدس شهدت، الجمعة، حادثة إطلاق نار بدأت في محيط المسجد الأقصى واستمرت في داخله وأدت إلى مقتل عنصرين من الشرطة الإسرائيلية و3 مهاجمين فلسطينيين