إردوغان يتوعد بـ"قطع رؤوس الخونة"

توعّد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت بقطع "رؤوس الخونة" المسؤولين عن محاولة انقلاب جرت العام الماضي ونسبها إلى الداعية فتح الله غولن الذي ينفي أيّ تورط فيها.

وقال اردوغان خلال إحياء الذكرى الأولى للمحاولة الانقلابية في 15 جويلية 2016 "قبل كلّ شيء سننتزع رؤوس هؤلاء الخونة".

وأضاف أنه سيؤيّد إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا إذا صوّت البرلمان على ذلك، موضحاً "نحن دولة قانون. إذا طُلب منّي (هذا الشيء) بعد أن يكون قد مرّره البرلمان، فسأوافق عليه".

وتجمع مئات الالاف السبت في انحاء تركيا احياء لذكرى محاولة الانقلاب على اردوغان