السراج يدعو لاحترام سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج ما وصفهم ب"المتدخلين سلبا" في شؤون بلاده إلى "رفع أيديهم عن ليبيا" محذرا من استمرار وجود مجموعات مسلحة بصور ومسميات عديدة قبل أن يحمل الأطراف السياسية الليبية مسؤولية ما آلت إليه البلاد.

وقال السراج في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي أمس السبت "لقد تعاملنا بشكل متوازن مع دول العالم فنحن لسنا رهينة للأجنبي" مضيفا "قلنا للمتدخلين سلبا في شؤوننا ومازلنا نقول أرفعوا أيديكم عن ليبيا وقد أوضحنا أن طلب المساعدة للنهوض بالوطن ومكافحة الارهاب ليس طلبا +لتدخل و ليس انتهاكا للسيادة فعندما نتحد ونحترم أبناء شعبنا ونرفع من شأنهم وننهض ببلادنا فبذلك فقط يحترمنا العالم وتتحقق السيادة".

واعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي الملف الأمني من أكثر الملفات الشائكة في ظل "وجود مجموعات مسلحة بصور ومسميات عديدة الى جانب خطورة انتشار السلاح" معربا عن ايمانه ب"قدرة الليبيين على إخراج البلد من هذه المعضلة دون خسائر في الأرواح وتجنب تدمير منشآت الشعب وممتلكات المواطنين".

وأشاد بعمل الأجهزة الامنية الليبية وقدرتها على مواجهة الفوضى وإثبات حرصهم على أمن المواطن مهما كانت التضحيات قائلا: "لا يفوتنا أبدا أن نتذكر أبطالنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل القضاء على الارهاب رغم الحظر المفروض

وقلة الامكانيات من أجل أن تهنأ البلاد".

وفي السياق ذاته حمل الأطراف السياسية مسؤولية ما آل إليه الوضع مشيرا إلى أن "الآفة استفحلت بسبب انشغالنا في خلاف الأخ مع أخيه والصراع وراء سراب السلطة ومحاولة السيطرة على مقدرات الدولة ومواردها".