السراج يدعو لاحترام سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها

شريط الاخبار
عهدة جديدة للرئيس بوتفليقة وهذه المشاريع "وقود" الحملة الانتخابية طرقات مقطوعة..مدن معزولة وانهيارات أرضية بسبب الاضطرابات الجوية النّقابات تهدد بالعودة إلى الإضراب منتصف فيفري وزير الخارجية المغربي يهاجم الجزائر! التهاب أسعار الخضر والفواكه والمتهم الثلوج! يوسفي يدافع عن مصانع تركيب السيارات ويرفض العودة للاستيراد مسـاهل ولافروف يتباحثان الأوضاع في ليبيا والساحل الإفريقي جنايات العاصمة تفتح ملف السطو على بنك في "السكوار" حملـــــــــة الصولــــــــد تطــــــــال قصــــــــر الدكتــــــــور سعــــــــــــــــدان! لوح يتعهد بضمان المساواة بين المترشحين للرئاسة ويتوعد من يحاول المساس بنزاهتها القانون يسمح لكل الجزائريين بالترشح هل يتكرر سيناريو شتاء 2012؟ حسبلاوي يطالب مسؤولي المستشفيات بتسديد الديون المترتبة عليها قايد صالح يشدد على اليقظة ويدعو الجزائريـــــــــــــــــــين للالتفاف حول المؤسسة العسكرية بن غبريت تحذّر النقابات من شن إضراب وطني مفتوح موجة إلقاء الإرهابيين للسلاح بالجنوب مستمرة بطل عالمي في الملاكمة يلقّن الإرهابيين فنون القتال العسكرية في ليبيا برنت حافظ على استقرار سعره في حدود 62 دولارا منذ بداية 2019 استمرار انتشار البوحمرون يستنفر وزارة الصحة ميهوبي ينهي حكم القيصر بن تركي  نتانياهو في زيارة إلى المغرب قريبا 20 مصدّرا للأخذ بالتجربة العالمية خلال المعرض الدولي ببرلين اتفاقية شراكة بين مصدّري الخضر والفواكه مع غلوبال غاب العالمية كلافكس يستهدف السوق الأوربية نظرا للطلب الهائل على المنتوج الجزائري قايد صالح يتعهد بتأمين الانتخابات ويهاجم منتقدي تصويت أفــــــــــراد الجيش إنتاج 120 مليون متر مربع من الخزف الجزائري خلال 2018 أول سروال جينز جزائري في السوق الوطنية مارس المقبل نطالب بتضافر الجهود لدفع عجلة تصدير المنتوجات الفلاحية سيارات فيات و ألفا روميو بقاعة عرض طحكوت! إضراب الأساتذة غير شرعي والخصم من الأجور وارد الحكومة تصرف 2 مليار دولار في الكهرباء خــلال فصل الصيف مرحلة التحالفات ودعم المترشحين تنطلق هذاالأسبوع برلماني إيطالي يكذب بدوي ويؤكد فقدان أكثر من 200 جزائري في عرض البحر مراجعة الاختصاص الإقلـيمي للمحافظات العقارية الجيش يكشف مخابئ تحتوي 07 صواريخ غراد و06 قذائف هاون تراجع التضخم في الجزائر إلى 2.9 بالمائة مطلع 2019 تاجر ذهب يستخرج سجلا تجاريا بوثائق مزوّرة في برج الكيفان الزاوي يدافع عن كتابة الأمازيغية بالحرف اللاتيني ويندد بالنفاق الثقافي صلاح يواجه خطر الإيقاف عوار سيكون مفاجأة بلماضي في تربص مارس المقبل
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. السراج يدعو لاحترام سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها

السراج يدعو لاحترام سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها

  16 جويلية 2017 - 16:14   قرئ 276 مرة   0 تعليق   الدولي
السراج يدعو لاحترام سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني  الليبية  فائز السراج  ما وصفهم ب"المتدخلين سلبا" في شؤون بلاده إلى "رفع  أيديهم عن ليبيا"  محذرا من استمرار وجود مجموعات مسلحة بصور ومسميات عديدة   قبل أن يحمل الأطراف السياسية الليبية مسؤولية ما آلت إليه البلاد.

وقال  السراج  في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي  أمس السبت  "لقد تعاملنا بشكل  متوازن مع دول العالم  فنحن لسنا رهينة للأجنبي"  مضيفا  "قلنا للمتدخلين سلبا  في شؤوننا ومازلنا نقول  أرفعوا أيديكم عن ليبيا  وقد أوضحنا أن طلب المساعدة  للنهوض بالوطن ومكافحة الارهاب  ليس طلبا +لتدخل  و ليس انتهاكا للسيادة فعندما نتحد ونحترم أبناء شعبنا ونرفع من شأنهم وننهض ببلادنا  فبذلك فقط  يحترمنا العالم وتتحقق السيادة".
واعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي  الملف الأمني من أكثر الملفات الشائكة في ظل "وجود مجموعات مسلحة بصور ومسميات عديدة الى جانب خطورة انتشار السلاح" معربا عن ايمانه ب"قدرة الليبيين على إخراج البلد من هذه المعضلة دون خسائر في  الأرواح  وتجنب تدمير منشآت الشعب وممتلكات المواطنين".
وأشاد بعمل الأجهزة الامنية الليبية وقدرتها على مواجهة الفوضى  وإثبات حرصهم  على أمن المواطن مهما كانت التضحيات  قائلا: "لا يفوتنا أبدا أن نتذكر  أبطالنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل القضاء على الارهاب  رغم الحظر المفروض
وقلة الامكانيات  من أجل أن تهنأ البلاد".
وفي السياق ذاته  حمل الأطراف السياسية مسؤولية ما آل إليه الوضع  مشيرا إلى  أن "الآفة استفحلت بسبب انشغالنا في خلاف الأخ مع أخيه  والصراع وراء سراب  السلطة  ومحاولة السيطرة على مقدرات الدولة ومواردها".

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات