الإمارات تنفي تورطها في اختراق وكالة الأنباء القطرية

دحض وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية أنور قرقاش الاتهامات الموجهة إلى بلاده بالوقوف وراء اختراق وكالة الأنباء القطرية في مايو/أيار الماضي، ما أدى إلى نشوب الأزمة الخليجية الراهنة

ووصف قرقاش الذي تحدث اليوم الاثنين في مؤسسة "تشاتام هاوس" بالعاصمة البريطانية، هذه الرواية التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأنها "قصة مفبركة"، كما نفى الوزير الإماراتي الأنباء حول بعث 6 دول عربية برسالة إلى الفيفا تطالب بسحب المونديال 2022 عن قطر