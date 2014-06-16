السراج: لست ضد ترشح حفتر لرئاسة ليبيا

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج، أنه لن يكون ضد مشاركة قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال السراج، في حوار مع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "أنا شخصيا، لست ضد ترشح أي شخص للرئاسة بما في ذلك خليفة حفتر. الشعب، سيختار من يراه مناسبا، من خلال صناديق الاقتراع، عبر انتخابات نزيهة. ونحن نسعى إلى ذلك منذ 2011".

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، كان طرح مبادرة، السبت الماضي، دعا فيها إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في مارس/آذار 2018، تفضي إلى اختيار رئيس للبلاد وبرلمان جديد، لمدة 3 سنوات كحد أقصى، أو إلى موعد الانتهاء من إعداد الدستور الجديد والاستفتاء عليه.