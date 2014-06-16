الفلسطينيون يؤدون الصلاة خارج الأقصى لليوم الثالث

احتشد المقدسيين لليوم الثالث على التوالي خارج المسجد الأقصى للصلاة، رافضين الدخول عبر البوابات الإلكترونية التي نصبتها السلطات الإسرائيلية عقب إغلاقه لأول مرة منذ 50 عاما .

وأدوا المصلون صلاة الفجر، اليوم الثلاثاء، خارج باب الأسباط في المسجد الأقصى، رفضا لإجراءات الإسرائيليين بوضع بوابات إلكترونية لتفتيش المصلين.

وقد فتحت السلطات 3 من أبواب المسجد، الأحد، منذ إغلاقه الجمعة الماضية بدعوى قتل شرطيين إسرائيليين بعملية إطلاق نار قتل منفذوها الثلاثة قرب الأقصى.



وفي المقابل، أعلنت إدارة مستشفى المقاصد الإسلامية، في مدينة القدس الشرقية، أن قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المستشفى، وتتواجد فيها بدعوى وجود مصاب مطلوب، يتلقى العلاج في "وحدة العناية المركزة".