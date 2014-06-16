يوم غضب فلسطيني احتجاجا على التصعيد بالأقصى

دعت حركة "فتح" الفلسطينية، الأربعاء، مواطنيها إلى تنظيم احتجاجات واسعة النطاق في الضفة الغربية والقدس، تنديدا بالإجراءات الأمنية المشددة التي يتخذها جيش الكيان الصهيوني منذ أيام في المسجد الأقصى.

جرى إطلاق مسمى "يوم غضب فلسطيني" على الحملة الاحتجاجية، وتمت دعوة كل شرائح المجتمع إلى وقف احتجاجية لنصرة القدس والأقصى، وذلك بعد نصب بوابات حديدية وإلكترونية عند مداخل الحرم القدسي، ورفض المصلون المرور عبرها، وتأدية الصلاة خارج باحات المسجد.

للتذكير، هاجم قوات الكيان الصهيوني ليلة الأربعاء، جمع من المصلين بعد انتهائهم من أداء صلاة العشاء في المسجد اللأقصى، مما أسفر 14 فلسطينيا من بينهم بينهم رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري.