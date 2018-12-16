عطال ينتقل الى بيتيس اشبيلية

اتفق يوسف عطال, الوافد الجديد في صفوف المنتخب الجزائري ولاعب نادي بارادو (الرابطة المحترفة الأولى موبيليس) مع فريق بيتيس إشبيلية (البطولة الاسبانية) للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية, حسب ما نشره اليوم السبت, الموقع المتخصص ''الميدان''.

وأجرى عطال تجارب ناجحة مع النادي ''الأندلسي'' في شهر مايو الماضي, ومن المتوقع أن يمضي على عقده الجديد في الأيام القليلة القادمة.

وكان استدعاء عطال من قبل الناخب الوطني لوكاس ألكاراز لخوض لقاءي غينيا الودي (2-1) والطوغو (1-0) في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بمثابة المفاجئة في الفريق الوطني.

وقدم خريج أكاديمية بارادو مردودا ''متميزا'' في أول تجربة له مع ''الخضر''.

وقد تعرض إلى إصابة على مستوى الكتف في اللقاء الأخير أمام الطوغو, الأمر الذي جعل طبيب الفريق يمنحه أربعة أسابيع راحة قبل خوض تجربته الجديدة في إسبانيا.