لاعبو «الخضر» متفائلون بنجاحهم مع الناخب الجديد ألكاراز

أعرب لاعبو المنتخب الوطني عن تفاؤلهم الكبير بتعيين التقني الإسباني لوكاس ألكاراز مدربا للخضر خلفا للبلجيكي جورج ليكنس، وأكد براهيمي وزملاؤه أنهم واثقون من النجاح مع الناخب الجديد.

تواصل تشكيلة المنتخب الوطني تحضيراتها في تربص سيدي موسى الذي انطلق يوم الثاني من جوان الجاري، تحسبا للمباراة الودية التي تنتظر المحاربين أمام غينيا غدا على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، وعلى نفس الملعب يستضيف الخضر يوم 11 من جوان الجاري منتخب الطوغو في لقاء رسمي في افتتاح المباريات التصفوية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 المقررة بالكاميرون. وتحدث لاعبو المنتخب الوطني في المنطقة المختلطة التي جرت أول أمس بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى عن الرهانات التي تنتظرهم مع الخضر، وحملت تصريحاتهم كثيرا من التفاؤل، لاسيما أنهم تحدثوا بشكل إيجابي عن الناخب الإسباني لوكاس ألكاراز الذي تمكن من كسب ود هني وزملائه، في انتظار أن يقودهم لتحقيق نتائج مشرفة والعودة إلى السكة الصحيحة بعد سلسلة من الإخفاقات، آخرها الخروج من الدور الأول لكان الغابون. وواصل الناخب الوطني ألكاراز معاينة بعض مباريات الخضر مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء، كما رفع من نسق العمل، وقرر برمجة حصتين في اليوم قبل وبعد الإفطار. جدير بالذكر أن مجاني التحق بتربص سيدي موسى أمس، واندمج في التدريبات.