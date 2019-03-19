الجزائر -غينيا (اليوم بملعب تشاكر على العاشرة ليلا)

ألكاراز في أوّل اختبار لإخراج الخضر من صدمة الـ كان

سيكون المنتخب الوطني، سهرة اليوم بداية من الساعة 22، على موعد مع استقبال نظيره الغيني فوق أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في لقاء ودي يندرج ضمن تحضيرات المنتخبين للقاءات التصفوية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.

تلعب التشكيلة الوطنية، سهرة اليوم أولى، أولى مبارياتها بعد خيبة الخروج من الدور الأول من كأس أمم إفريقيا 2017 التي جرت بالغابون، وشاءت الصدف أن تكون مواجهة اليوم الودية أمام غينيا الأولى أيضا بالنسبة للتقني لوكاس ألكاراز على رأس العارضة الفنية للخضر بالإضافة إلى كونها محطة تحضيرية هامة لمواجهة الطوغو، ما يجعل منها مباراة غاية في الأهمية رغم طابعها الودي، ويبحث المدرب الاسباني الجديد على قيادة محرز وزملائه لفتح صحفة جديدة وهو الذي أكد في العديد من التصريحات أن الجزائر تملك منتخبا قويا وأن العناصر الحالية التي تشكل نواة الخضر تمر بفترة صعبة من الناحية النفسية فقط وستعود لتقديم أفضل مستوياتها بمجرد الخروج من هذه الوضعية، كما ستكون الفرصة مواتية لرفقاء الحارس مبولحي من أجل مصالحة أنصار الخضر الذين أصيبوا بصدمة من الخروج المبكر من نهائيان كان 2017 بعدما رشح الجميع أشبال ليكنس لبلوغ نهائي الدورة على أقل تقدير وعرف محيط المنتخب منذ جانفي الفارط، إلى حد الآن عدة تغييرات برحيل الطاقم الفني بالإضافة إلى رئيس الـ فاف محمد روراوة.

الإسباني يولي اهتماما كبيرا لدفاع الخضر

يولي الناخب الوطني لوكاس ألكاراز أهمية كبيرة للخط الخلفي، لاسيما وأنه وقف من خلال المباريات التي عاينها عبر حصص الفيديو على ضعف رفقاء القائد عيسى ماندي، ما جعل الاسباني يشدد خلال الحصة التي أجرتها العناصر الوطنية أمس، على ضرورة تصحيح الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها الخط الخلفي للخضر خلال المواجهات التي خاضوها ضمن منافسة كاس أمم افريقيا 2017 بالغابون وذلك حتى لا يتم تكرار نفس الأخطاء مستقبلا.

عطال كظهير أيمن ومجاني في دكة الاحتياط

يتجه ظهير نادي أتليتيك بارادو يوسف عطال، للمشاركة أساسيا في الرواق الأيمن للتشكيلة الوطنية، وأكدت المصادر القادمة من سيدي موسى أن المدرب ألكاراز أعجب كثيرا بإمكانيات اللاعب الذي خاض قبل أيام تجارب مع أندية ريال بتيس وديبورتيفو لاكورنيا، ويفكر مدرب الخضر في الزج به أساسيا في لقاء اليوم لاسيما وأنه أشركه في التشكيلة الأساسية التي لعبت المباراة التطبيقية في تدريبات أول أمس، وشارك صاحب الـ21 سنة في مركز ظهير أيمن، على حساب مهدي زفان، إلى ذلك، فإن العائد كارل مجاني مرشح للبقاء احتياطيا بالنظر إلى التحاقه المتأخر بتربص الخضر .

سعدي سيكون مفاجأة ألكارازفي الهجوم

تشير كل المعطيات أن الناخب الوطني لوكاز ألكاراز، قد يسحب الثقة من اسلام سليماني في لقاء اليوم أمام غينيا، وذلك في ظل معاناة مهاجم ليستر سيتي من نقص المنافسة في الجولات الأخيرة لمباريات الـ بريميرليغ وفي المقابل قد سيكون المستقدم الجديد في التشكيلة الوطنية ادريس سعدي، مفاجأة ألكاراز في هذه الودية، باعتبار أن مهاجم كورتري البلجيكي أقنع كثيرا في الحصص التدريبية التي أجراها المنتخب في تربصه الذي انطلق الجمعة الماضية.