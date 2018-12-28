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ادي ولد علي مخاطبا معارضي بيراف

اطمئنوا سأوصل مطالبكم إلى الحكومة

  20 جوان 2017 - 20:02   قرئ 817 مرة   2 تعليق   المنتخب الوطني
اطمئنوا سأوصل مطالبكم إلى الحكومة

 يبدو أن وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، يرفض الخروج منهزما من المعركة التي دخلها مع رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف، ووعد الوزير معارضي منافسه بأن يوصل أصواتهم إلى الحكومة.

 

طمأن وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، معارضي رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف، وممثلي الاتحادات الرياضية الـ 38 المحتجين على الظروف التي شهدتها أشغال الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية بأنه سيرفع مطالبهم إلى الحكومة، خلال استقباله لهم أول أمس، بمقر الوزارة، وكشف ولد علي في اجتماع عمل ترأسه الإثنين، مع الهيئات الرياضية بمبنى هيئته قائلا  سنرفع مطالبكم إلى الحكومة.  وأوضحت الوزارة الوصية في بيان لها أمس، بخصوص قضية بيراف ومعارضي فوزه بعهدة أولمبية جديدة  كون الوزارة الضامن لاحترام النصوص القانونية، فلن تدخر أي جهد لاحتواء الأزمة وإعادة الهدوء إلى الوسط الرياضي الوطني وتغليب مصلحة البلد والرياضيين الجزائريين والقيم الأولمبية النبيلة قبل كل شيء.  جدير بالذكر، أن رؤساء وممثلي الاتحاديات نظموا ندوة صحفية أول أمس، بملعب5  جويلية للإعلان عن ترقبهم القرار الذي ستصدره المحكمة الرياضية الجزائرية، فيما يخص العريضة التي تقدموا بها، احتجاجا على ما وصفوه بالمخالفات التي حصلت خلال أشغال الجمعية الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية التي عرفت انتخاب مصطفى بيراف لعهدة أولمبية جديدة من 2017 إلى 2021، وتقرر تنصيب  لجنة تنسيق  خلال هذه الندوة تتكون من ثمانية أعضاء تكمن مهامها في  اتخاذ الإجراءات المستقبلية  باسم الاتحاديات المعنية.

محمد لمين صحراوي

 

تعليقات (2 منشور)

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