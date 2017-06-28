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ألكاراز يسطر برنامج «الخضر» تحسبا لمواجهتيّ زامبيا

شرع الناخب الوطني، لوكاس ألكاراز، في تسطير طريقة التحضير لمواجهتي «الخضر» المرتقبين شهر سبتمبر المقبل، أمام منتخب زامبيا لحساب الجولتين 3 و4 من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018 بروسيا.

يبدو أن التقني الاسباني لوكاس ألكاراز يعوّل كثيرا على إعادة الهيبة المفقودة لمحرز وزملائه من خلال قيادتهم نحو تحقيق نتائج مشرفة، وإلا كيف نفسر شروعه في التحضير لمباراتيّ زامبيا المرتقبتين شهر سبتمبر القادم لحساب تصفيات كأس العالم 2018، ونشر الناخب الوطني، صورا له أمس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى جانب مساعده خيسوس كانادس، والمحضر البدني ميغوال أنخيل كامبوس، في اجتماع ثلاثي يهدف لتسطير برنامج خاص وتحضيري لشهري جويلية وأوت قبل مواجهة «الخضر» المنتخب الزامبي-ذهابا وإيابا- شهر سبتمبر المقبل، وأرفق التقني الإسباني الصور تغريدة كتب فيها: «اجتماعات مع الطاقم الفني تحضيرا لشهريّ أوت وجويلية». وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الزامبي برسم الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات مونديال 2018، حيث ستلعب مباراة الذهاب في مدينة ندولا شهر سبتمبر المقبل وبعدها بأسبوع تلعب الثانية بين المنتخبين، وهي المباراتين التين يعوّل لوكاس ألكاراز عليهما كثيرا لبعث حظوظ «الخضر» في التأهل إلى المحفل العالمي خاصة في حال سقوط المتصدر نيجيريا، جدير بالذكر أن هذا الأخير يحتل الصدارة بـ 6 نقاط ويليه المنتخب الكاميروني في المركز الثاني بنقطتين ثم منتخب زامبيا في المركز الثالث بنقطة واحدة بفارق الأهداف أمام المنتخب الجزائري صاحب المركز الرابع والأخير.