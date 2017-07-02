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موجها شكره للعناصر الوطنية التي صفعت المشككين

زطشي يثني على ألكاراز وينتظر منه تحسين أداء «الخضر»

  02 جويلية 2017 - 10:05   قرئ 644 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
زطشي يثني على ألكاراز وينتظر منه تحسين أداء «الخضر»

أثنى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، على التقني الاسباني لوكاس ألكاراز، الذي تمكن من قيادة «الخضر» لتحقيق انتصارين الشهر الماضي، في مستهل مشواره مع التشكيلة الوطنية.

عرج رئيس الـ «فاف» في البيان الذي نشر أمس، عبر الموقع الرسمي لهيئته، للحديث عن البداية المميزة للتقني الاسباني لوكاس ألكاراز على رأس العارضة الفنية للتشكيلة الوطنية، لاسيما بعد الفوز على غينيا وديا والطوغو في افتتاح المباريات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون، وأكد رئيس الفاف في المقابل أنه ينتظر الكثير منه مستقبلا وجاء في بيان الاتحادية ما يلي :»الجميع سعيد للنتائج المسجلة لكن الجميع كذلك يتفق على ضرورة تحسين المضمون» كما بعث خليفة محمد روراوة برسالة شكر لمحرز وزملائه، الذين كلفوا نفسهم عناء الالتحاق بالتربص يومين قبل انطلاق موعد التربص فعليا كرد مباشر لبعض الاتهامات التي طالت بعض اللاعبين على غرار تايدر الذي التحق متأخرا بـ 24 ساعة، وجاء النص مدافعا بطريقة غير مباشرة على لاعب بولونيا الايطالي الذي كشفت مصادر مطلعة من الفريق أن المدرب ألكاراز لم يهضم حضوره المتأخر بيوم خلال التربص الأخير وأنه يتجه لإخراجه من مخططاته.
 
ل ص
 

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