أرضية «حملاوي» تبهر مبعوثي زطشي وقسنطينة جاهزة لاستقبال الخضر

حلت لجنة تابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بمدينة الجسور المعلقة أول أمس، قصد معاينة المنشآت والمرافق والوقوف على مدى تطابقها مع الشروط المعمول بها خلال احتضان المباريات الدولية، وتشكلت من جهيد زفزاف المكلف باللوجستيك على مستوى الفاف، عبد الحكيم مدان المناجير العام للمنتخب الوطني إضافة إلى محمد ساعد الأمين العام للاتحادية.

قام وفد «الفاف» بتفقد غرف تغيير الملابس الموجودة في الملعب، إضافة إلى قاعة الندوات، فضلا عن معاينة أرضية الميدان، كما أن اللجنة قامت بتفقد ملعب المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة كإجراء احتياطي تحسبا لأي طارئ قد يصادفهم، ولو أن مدير المركب بوبكر زرطال طمأن البعثة بخصوص استيعاب أرضية ملعب الشهيد حملاوي لتدريبات المنتخب الجزائري ونظيره الزامبي، وكذا المباراة التي ستجمع بينهما في 5 من سبتمبر المقبل لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وفد الاتحادية سيعاين المنشآت الفندقية لمدينة الجسور المعلقة اليوم





ستواصل اللجنة المشكلة من زفزاف ومدان وساعد زيارتها إلى قسنطينة، من خلال زيارة تفقدية للمنشآت الفندقية المتوفرة في عاصمة الشرق، وسيقوم الثلاثي بزيارة لفندق النوفوتيل وفندق الحسين وفندق الخيام، وكذا فندق قوس قزح الواقع عند مدخل المدينة، قصد اختيار الفندق الأنسب لإيواء المنتخب الزامبي والطاقم التحكيمي والرسميين الذين سيحضرون المواجهة سالفة الذكر، على اعتبار أن الفاف اختارت بصفة رسمية فندق «الماريوت» لإقامة أشبال الكاراز. وكان لوفد «الفاف» اجتماع مع الوالي كمال عباس، تحدثوا فيه حول العديد من النقاط، أبرزها التسهيلات التي سيجدها المنتخبان طيلة فترة إقامتهما في قسنطينة.

مدان: «الملعب تتوفر فيه كل المتطلبات اللازمة لاحتضان المباريات الدولية»

عبّر حكيم مدان عن إعجابه بالمنشآت والمرافق المتوفرة في قسنطينة خاصة ملعب الشهيد حملاوي، قائلا: «صراحة، تتوفر في ملعب الشهيد حملاوي على كل المتطلبات اللازمة لاحتضان المباريات الدولية، كما أن أرضية الميدان أكثر من رائعة وصالحة لاحتضان المباريات الكبيرة»، وأضاف: «كنا معجبين كثيرا بملعب الشهيد حملاوي عند مشاهدته عبر الشاشة، لكن إعجابنا زاد عن وقوفنا على ما يتوفر فيه عن قرب». وبخصوص قرار الاتحادية الوطنية لكرة القدم القاضي بنقل المباراة التي تجمع المنتخب الوطني الجزائري بنظيري الزامبي إلى ملعب الشهيد حملاوي، أوضح قائلا: «قرار نقل مباراة الخضر أمام منتخب زامبيا إلى ملعب الشهيد حملاوي لا علاقة له بعزوف الأنصار عن حضور مباريات المنتخب التي تقام بملعب مصطفى تشاكر، بل إن «الفاف» قررت التغيير فقط، وكل ما أثير لا أساس له من الصحة»، وأشار أيضا إلى «أن مسؤولي الاتحادية متأكدون من قيام عشاق الساحرة المستديرة في الجزائر بغزو ملعب الشهيد حملاوي خلال مباراة الخامس من سبتمبر المقبل». وللتذكير فإن تيكانوين المدير الفني للمنتخبات الوطنية حل رفقة لجنة بمدينة الصخر العتيق الأسبوع الماضي لمعاينة مركب الشهيد حملاوي.