الجــزائر عــاصمة لكـرة اليـد العالميــة ابتــداء من اليوم

ستتجه عيون محبي الكرة الصغيرة بداية من اليوم صوب الجزائر التي تحتضن الطبعة الـ21 من بطولة العالم لكرة اليد (فئة اقل من 21 سنة ذكور) و التي ينشطها 24 منتخبا منها الجزائر التي تتأهب للمشاركة في المونديال رقم 11 في تاريخها و تستمر المنافسات إلى غاية 30 جويلية الجاري .

و تسعى النخبة الوطنية لتسجيل انطلاقة قوية في أول لقاء ضد الفريق المغربي و الذي يكون مسبوقا بحفل الافتتاح بقاعة حرشة حسان انطلاقا من الساعة 20.00 مساء.و ستكون الجزائر على مدار 12 يوما على موعد مع المهتمين بكرة اليد في البطولة العالمية لكرة اليد لأقل من 21 سنة حيث تعرف مشاركة 24 منتخبا موزعين على 4 مجموعات تضم كل واحد منها 6 منتخبات يتنافسون بقاعتي حرشة حسان و بالقاعة البيضاوية.و تجمع قاعة حرشة حسان (المجموعة الثالثة و الرابعة) و القاعة البيضاوية (المجموعة الأولى و الثانية) حلة جديدة بمناسبة احتضانها مباريات مونديال 2017 حيث سيكون الدخول بالمجان للجماهير الراغبة في التنقل لمتابعة المنافسات.

وفي هذا الإطار أكد وزير الشباب و الرياضة الهادي علي أن "الدولة الجزائرية سخرت كل الإمكانيات وفق المعايير الدولية ، و يأمل أن تكون هذه الدورة ناجحة."من جهته قال مدرب المنتخب الوطني رابح غربي إن "البطولة العالمية تعطي صورة عن الجزائر، و الافتتاح يكون بمباراة تجمع بين المنتخبين الجزائري و المغربي، متمنيا أن يكون الفوز حليف المنتخب الوطني، و أشار غربي إلى أنه مع استمرار المباريات تدريجيا سيتحقق الهدف المسطر .للتذكير ينشط المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات اسلاندا، الأرجنتين، السعودية ، كرواتيا و المغرب هذا الأخير على لقاء مع الجزائر على الساعة 20.45 بقاعة حرشة حسان.و أخرت لجنة التنظيم المباراة الافتتاحية بـ 45 دقيقة لإقامة حفل الافتتاح بقاعة حرشة الذي ينطلق على الساعة 30ر19 بعد لقاء أيسلندا-الأرجنتين المقرر على الساعة 00ر18.قبل الافتتاح الرسمي تلعب صبيحة الثلاثاء مقابلتين بداية من الساعة العاشرة الأولى بالقاعة البيضاوية ضمن المجموعة الأولى (ألمانيا-المجر) و الأخرى بقاعة حرشة لحساب المجموعة الثالثة (اسبانيا-البرازيل) لإعطاء إشارة انطلاق العرس العالمي.إلى ذلك فقد رشحت منتخبات كل من فرنسا، السويد و ألمانيا ضمن أكبر الفرق تتويجا باللقب، بينما يسعى المنتخب الجزائري لبلوغ الدور الثاني و تحسين مرتبته 20 المسجلة خلال المونديال الماضي بالبرازيل.