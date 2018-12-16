دورتموند يضم "زاغادو" من سان جرمان

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم الاثنين، ضم مدافع باريس سان جرمان الفرنسي الشاب دان-أكسل زاغادو (18 سنة) إلى صفوفه. وجاء في بيان للمدير الرياضي للنادي الألماني ميكايل تسورك أن "زاغادو سيكون عضوا كاملا في الفريق اعتبارا من يوليو المقبل".

ويعتبر الدولي الفرنسي في منتخبات الشباب، أحد أبرز المواهب في فرنسا، وهو نشأ في أكاديمية باريس سان جرمان. وأشار بيان بوروسيا دورتموند إلى أن زاغادو كان هدفا لنواد عدة. وهو سيعلب في دورتموند إلى جانب مواطنه المدافع عثمان ديمبيلي (20 عاما) الذي التحق بالفريق العام الماضي قادما من رين.

وحل بوروسيا دورتموند ثالثا في الدوري للموسم المنتهي، وسيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. من جانبه، قال المدافع العملاق زاغادو (1.95 م) في بيان إنه "متشوق للتعرف على زملائه الجدد وعلى الملعب (سيغنال أيدونا بارك) والمشجعين".