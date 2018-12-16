وفاة اللاعب الإيفواري شيخ تيوتي خلال التدريبات

أكد وكيل أعمال شيخ تيوتي أن اللاعب السابق لمنتخب ساحل العاج لكرة القدم انهار وتوفي عن عمر 30 عاماً خلال حصة تدريبية مع ناديه الصيني أمس الاثنين. وقال ايمانويلي بالادينو وكيل أعمال اللاعب لشبكة سكاي سبورتس: "بعميق الحزن يمكنني أن أؤكد نبأ وفاة عميلي شيخ تيوتي في وقت مبكر من اليوم عقب انهياره خلال التدريب مع فريقه بكين انتربريزس". ولعب تيوتي لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لسبع سنوات، قبل أن ينتقل إلى الصين في فبراير الماضي.

وفاز اللاعب بكأس الأمم الإفريقية مع منتخب ساحل العاج في 2015 رغم غيابه عن المباراة النهائية بسبب الإصابة وشارك ايضا في نهائيات كأس العالم 2010 و2014.

وبدأ تيوتي مسيرته الاحترافية مع أندرلخت البلجيكي، ومنه انتقل إلى هولندا حيث لعب مع رودا وتوينتي ثم انضم إلى نيوكاسل الإنجليزي صيف 2010.