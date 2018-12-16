بوروسيا دورتموند يضم ماكسيميليان فيليب

ضم نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، مهاجم فرايبورغ ماكسيميليان فيليب، في صفقة قدرتها وسائل إعلام ألمانية بنحو 20 مليون يورو.

وسجل فيليب (23 عاما) 9 أهداف مع فرايبورغ في الموسم الماضي، الذي أنهاه ناديه في المركز السابع في الدوري، وسيخوض الدور التمهيدي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ويأتي الإعلان عن ضم فيليب، غداة تعيين الهولندي بيتر بوش المدرب السابق لإياكس أمستردام، مدربا جديدا خلفا لتوماس توخل، الذي فسخ العقد معه نهاية مايو بعد أسابيع من التباين مع الإدارة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ولا يزال الفريق في طور تحديد خط هجومه للموسم المقبل، في ضوء الأنباء التي تتردد بقوة عن الرحيل المحتمل للغابوني بيار إيميريك أوباميانغ، هداف الدوري الموسم المنصرم مع 31 هدفا.