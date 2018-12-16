ستيفانو بيولي يأمل البقاء مع فيورنتينا

عبر المدرب كثير الترحال ستيفانو بيولي عن أمله في البقاء لفترة طويلة مع فيورنتينا بعدما تولى مسؤولية الفريق رقم 12 على صعيد أندية المحترفين في مسيرته. وأعلن فيورنتينا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تعيين بيولي مدربا جديدا له وذلك بعد أقل من شهر على إقالته من تدريب المنافس إنترناسيونالي.

وسيعود بذلك بيولي إلى النادي الذي أمضى به ست سنوات من مسيرته كلاعب وسيحل بديلا للبرتغالي باولو سوزا (51 عاما) الذي لم يتم تجديد عقده عقب موسم متقلب بشكل كبير أنهى فيه الفريق في المركز الثامن بدوري الدرجة الأولى الإيطالي. وتتشابه مسيرة بيولي (51 عاما) مع أغلب المدربين الإيطاليين حيث تميل الأندية إلى كثرة التغييرات. وكانت أطول فترة قضاها حتى الآن مع بولونيا حيث مكث هناك لمدة عامين وثلاثة أشهر.