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تطور في قضية رونالدو والتهرب الضريبي

  20 جوان 2017 - 12:08   قرئ 801 مرة   2 تعليق   رياضة دولية
تطور في قضية رونالدو والتهرب الضريبي

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، الثلاثاء، أن نجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، سيدلي بشهادته في قضية التهرب الضريبي في 31 يوليو المقبل. وذكرت صحيفة إلكونفيدنسيال الإسبانية على الإنترنت أن رونالدو هداف ريال مدريد بطل أوروبا سيدلي بشهادته في قضية إخفاء دخله عن سلطات الضرائب.

واعتبر الإدعاء الإسباني أن رونالدو كان يدرك أنه يستخدم هيكلا تجاريا لإخفاء دخله من بيع الحقوق الملكية لصوره في إسبانيا بين 2011 و2014. وكانت النيابة العامة في مدريد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تقدمت ببلاغ ضد رونالدو متهمة إياه "بأربع جرائم ضد الخزانة العامة بين عامي 2011 و2014 التي تنطوي على غش ضريبي" بمبلغ 14.7 ملايين يورو (16.5 مليون دولار).

واعتبرت النيابة العامة أن اللاعب البرتغالي "استفاد من كيان شركة أنشئت في 2010 لإخفاء العائدات التي يحصل عليها في إسبانيا من حقوق بيع الصور من أمام سلطات الضرائب". وكان اسم رونالدو ورد في تقارير "فوتبول ليكس" التي كشفت في 2016 وثائق تتعلق بعمليات تهرب ضريبي على نطاق واسع في عالم كرة القدم شملت العديد من اللاعبين والمدربين في أوروبا.

لكن المهاجم البرتغالي نفى مرارا تورطه في أي تهرب ضريبي، ونشر أواخر العام الماضي كشوفات مالية بقيمة 225 مليون يورو. وأكد أنه "مرتاح الضمير"، بينما أبدى فريقه ريال مدريد ثقته بـ "البراءة التامة".

تعليقات (2 منشور)

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0
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