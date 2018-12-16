إبراهيموفيتش يطرق أبواب "الكالتشيو"

أعلن وكيل أعمال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أن "السلطان" تلقى عروضا من أندية في الدوري الإيطالي للموسم المقبل.وأضاف مينو رايولا أن اللاعب البالغ من العمر ٣٥ عاما جذب انتباه عدة أندية من مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى احتمال أن تكون إيطاليا هي الوجهة المقبلة.

ونجح إبرا في تسجيل 17 هدفا مع مانشستر يونايتد في البريميرليغ، قبل أن يتعرض للإصابة في مباراة أندرلخت في ربع نهائي يوروبا ليغ، وسط أنباء عن عدم اقتناع مدرب الفريق، جوزيه مورينيو، بقدرته على العودة. وانضم الدولي السويدي إلى مانشستر الصيف الماضي قادما من باريس سان جرمان.