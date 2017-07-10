محرز غاضب من تلاعبات إدارة ليستر سيتي

شريط الاخبار
قبل شهر و10 أيام ... لأول مرة ملامح رئيس الجزائر المقبل غير واضحة! الحكومة تستمع لآراء الخبراء والمختصين للحد من ظاهرة "الحرقة" جون نوفال يؤكد أن منتقديه لا يعرفونه ويحملون "أحقادا تاريخية" بن غبريت تثمن "التحوير البيداغوجي" ومدى مساهمته في الإصلاحات التربوية مصالح الأمن تطيح ببارونات تهريب المخدرات وتوقف 23 تاجرا الجزائر الأسوأ عالميا في تدفق الأنترنت بسبب "داتا سنتر" السردين بـ 700 دينار والأسماك البيضاء والحمراء على صفيح من نار مسيرة مليونية لمساندة "ربراب" يوم 5 مارس المقبل بتيزي وزو استمرار القبضة الحديدية بين بن غبريت والتكتل النقابي شبكات تُهرب أسلحة حربية عبر الحدود وتُوجهها لعصابات الإجرام الرئاسيات في موعدها القانوني ... وهؤلاء من أعلنوا ترشحهم إلى غاية اليوم الجيش الليبي يقضي على 3 قياديين من تنظيم القاعدة على رأسهم "أبو طلحة الليبي" 20 سنة سجنا نافذا لـ "صلاح أبو محمد" المكلف بالإعلام بتنظيم القاعدة لبلاد المغرب الإسلامي تكليف رئاسي يوحي ببقاء بن صالح رئيسا لمجلس الأمة رئيس الحكومة المغربي يسقط "تودد" ملكه في الماء ويتهم الجزائر بـ"المناورة" بن غبريت تحذّر أولياء التلاميذ من مخاطر التطبيق الجديد "تيك توك" العطل المرضية كلفت صندوق الضمان الاجتماعي 1600 مليار سنتيم ربراب يعلن عن إطلاق استثمارات جديدة في تيزي وزو إنجاز مركب للبتروكيماوي بأرزيو في وهران بنوك صينية تضمن 80 بالمائة من تمويل مشروع الفوسفات المدمج الحمى القلاعية وطاعون صغار المجترات يتمددان ألمانيا رحّلت 534 جزائري من أراضيها خلال 11 شهرا تراجع عدد التأشيرات التي منحتها فرنسا للجزائريين بـ28 بالمائة المغرب يواصل خرجاته البهلوانية ويحمّل الجزائر مسؤولية تضاعف التهديدات الإرهابية مصالح الأمن تضع حسابات رجال أعمال لاجئين سوريين تحت الرقابة أويحيى يقرر الخروج عن صمته الحكومة تفتح ملف ركوب قوارب الموت من سواحل الجـزائر لا حجة لكم في الإضراب وأغلب مطالبكم تمت معالجتها توزيع أزيد من 6700 سكن عدل بداية فيفري عسكري سابق يشوّه جسد خطيبته بـ الأسيد بدافع الخيانة بودبوز يغيب عن تدريبات بيتيس ورحيله يتأكد إحالة ملف قضية الطفلة نهال على قضاء تيزي وزو الداربي العاصمي يحبس الأنفاس وسوسطارة أمام فرصة تعميق الفارق "السينا" يستعرض تجربة "المصالحة الوطنية" أمام برلمانيين عرب وأفارقة الحكومة تدشن حملة الرئاسيات من العاصمة مصنع لإنتاج أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم والسكري محليا فولكسفاغن تستثمر 700 مليون أورو لإنتاج سيارات كهربائية بأمريكا ملفات مهمة على طاولة وزير التجارة قريبا الجزائر أمام كارثة نفوق 10 بالمائة من ماشيتها خلال أيام فقط منتدى رؤساء المؤسسات يشيد بالعلاقات الجزائرية الأمريكية
  1. الرئيسية
  2. الرياضة
  3. رياضة دولية
  4. محرز غاضب من تلاعبات إدارة ليستر سيتي

يواجه مستقبلا مجهولا بعد سقوط عرض أرسنال

محرز غاضب من تلاعبات إدارة ليستر سيتي

  10 جويلية 2017 - 10:39   قرئ 1175 مرة   0 تعليق   رياضة دولية
محرز غاضب من تلاعبات إدارة ليستر سيتي

يمرّ الدولي الجزائري رياض محرز بوضع نفسي غير مريح، في ظل عدم اتضاح مستقبله، لاسيما أنه أعلم إدارة نادي ليستر بنيته في المغادرة، غير أن تلاعبات هذه الأخيرة جعلت حلمه بالانتقال إلى فريق كبير يتبخر نوعا ما.

 
ما زال مستقبل لاعب الخضر رياض محرز يصنع الحدث في الوسط الإعلامي البريطاني، وأجمعت المواقع والصحف الصادرة أمس على أن أحسن لاعب إفريقي لسنة 2016 مستاء كثيرا من إدارة ناديه، فيما وجهت صحيفة الميرور انتقادات غير مباشرة لمحرز وقالت إنه استصغر نفسه بقبوله الحلول خيارا ثانيا ضمن اهتمامات أرسنال بعد الفرنسي توماس ليمار لاعب موناكو، وكتب صاحب المقال «توماس ليمار هو الخيار الأول لنادي أرسنال، ومحرز يخدع نفسه إن كان يظن أنه مجرد خيار بديل». وعلى ضوء تقرير الميرور وكذلك تقارير إنجليزية أخرى، فإن نادي أرسنال يكون قد حسم بالفعل صفقة ضم توماس ليمار من موناكو، حيث توصل النادي لاتفاق على البنود الشخصية مع اللاعب، في حين بقيت فقط بعض التفاصيل الصغيرة المتعلقة بقيمة الصفقة مع نادي الإمارة الفرنسية، وهي الأمور المنتظر أن يتم الفصل فيها خلال الأيام المقبلة، مما جعل صحيفة «الميرور» تطرح التساؤلات عن جدية «الغانرز» في العودة للتفاوض من أجل ضم محرز، أو أنه أصبح على مشارف الخروج نهائيا من حسابات التقني الفرنسي آرسين فينغر، كما أكدت مختلف التقارير الصحفية الإنجليزية أن لاعب لوهافر السابق غاضب من إدارة «الفوكسيز» بتحديدها قيمة 50 مليون جنيه إسترليني للتنازل عن خدماته لنادي أرسنال، حيث يراها تعجيزية وتعتبر غلقا لباب التفاوض مع الأندية الراغبة في خدماته، خاصة أنه عبّر علانية قبل أسابيع عن قراره بالمغادرة وعدم استعداده للاستمرار كلاعب مع الثعالب لموسم آخر.
 
ل ص
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من رياضة دولية

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات