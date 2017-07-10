محرز غاضب من تلاعبات إدارة ليستر سيتي

يمرّ الدولي الجزائري رياض محرز بوضع نفسي غير مريح، في ظل عدم اتضاح مستقبله، لاسيما أنه أعلم إدارة نادي ليستر بنيته في المغادرة، غير أن تلاعبات هذه الأخيرة جعلت حلمه بالانتقال إلى فريق كبير يتبخر نوعا ما.

ما زال مستقبل لاعب الخضر رياض محرز يصنع الحدث في الوسط الإعلامي البريطاني، وأجمعت المواقع والصحف الصادرة أمس على أن أحسن لاعب إفريقي لسنة 2016 مستاء كثيرا من إدارة ناديه، فيما وجهت صحيفة الميرور انتقادات غير مباشرة لمحرز وقالت إنه استصغر نفسه بقبوله الحلول خيارا ثانيا ضمن اهتمامات أرسنال بعد الفرنسي توماس ليمار لاعب موناكو، وكتب صاحب المقال «توماس ليمار هو الخيار الأول لنادي أرسنال، ومحرز يخدع نفسه إن كان يظن أنه مجرد خيار بديل». وعلى ضوء تقرير الميرور وكذلك تقارير إنجليزية أخرى، فإن نادي أرسنال يكون قد حسم بالفعل صفقة ضم توماس ليمار من موناكو، حيث توصل النادي لاتفاق على البنود الشخصية مع اللاعب، في حين بقيت فقط بعض التفاصيل الصغيرة المتعلقة بقيمة الصفقة مع نادي الإمارة الفرنسية، وهي الأمور المنتظر أن يتم الفصل فيها خلال الأيام المقبلة، مما جعل صحيفة «الميرور» تطرح التساؤلات عن جدية «الغانرز» في العودة للتفاوض من أجل ضم محرز، أو أنه أصبح على مشارف الخروج نهائيا من حسابات التقني الفرنسي آرسين فينغر، كما أكدت مختلف التقارير الصحفية الإنجليزية أن لاعب لوهافر السابق غاضب من إدارة «الفوكسيز» بتحديدها قيمة 50 مليون جنيه إسترليني للتنازل عن خدماته لنادي أرسنال، حيث يراها تعجيزية وتعتبر غلقا لباب التفاوض مع الأندية الراغبة في خدماته، خاصة أنه عبّر علانية قبل أسابيع عن قراره بالمغادرة وعدم استعداده للاستمرار كلاعب مع الثعالب لموسم آخر.