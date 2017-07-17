آدم ونـــــاس يتأقلــــم سريعــــا مـــع نابولـــي ويتلقــــى إشـــــادة كبيــــــرة

لقي الدولي الجزائري آدم وناس المنتقل حديثا إلى نادي نابولي الإيطالي إشادة كبيرة من طرف إدارة النادي وكذا المدرب ساري إضافة إلى زملائه في الفريق.

قدم الوافد الجديد على نادي نابولي الإيطالي آدم وناس مستوى لا بأس به في المباراة الودية الثانية التي خاضها رفقة ناديه في إطار التحضيرات التي باشرها تحسبا للموسم الجديد، حيث تمكن الدولي الجزائري من تسجيل الهدف الأول له بألوان نابولي والسادس لفريقه في هذه المباراة التي انتهت بسباعية كاملة.

نال علامة 7 من 10 عن الأداء الذي قدمه





استطاع وناس أن يفرض نفسه في المباراة رغم أنه دخل في الشوط الثاني منها، ونال علامة 7 على 10 في تقييم أدائه خلال هذه المباراة، وكان من بين أحسن اللاعبين فوق الميدان، حيث أبدى لاعب بوردو السابق اندماجا كبيرا مع طريقة لعب الفريق والخطة التي لعب بها في هذه المباراة، حيث أمضى الهدف الأول له مع الفريق بِلمسة أنيقة على الطائر، حيث لم يُروّض الكرة وارتأى تسديدها بِمجرّد أن وصلته، فهزّ بها شباك المنافس.

إجماع على موهبة وناس





أجمع العديد من متتبعي نادي الجنوب الإيطالي على الإمكانات التي يتمتع بها آدم وناس، البدينة منها والفنية التي تساعده على التأقلم سريعا مع الدوري الإيطالي الذي يتميز بالاندفاع البدني الكبير، حيث قال قائد الفريق مارك هامسيك إن آدم وناس يملك موهبة تسمح له بتقديم الإضافة للفريق: «وناس صفقة جيدة وأثبت موهبته لتقديم الإضافة للفريق، عليه التعلم والعمل أكثر لتسهيل تأقلمه مع الكرة الإيطالية».

جماهير نابولي تعتبر استقدامه صفقة مربحة





اعتبرت جماهير النادي أن استقدام آدم وناس صفقة رابحة للفريق، خاصة أنّ اللاعب في بداية مشواره، أضف إلى ذلك قيمة الصفقة التي لم تُثن الإدارة عن استقدامه للفريق. وتفاعلت الجماهير مع الوافد الجديد إلى نابولي ورشحته لتقديم مشوار كبير على شاكلة مواطنه فوزي غلام. وللإشارة فقد اختار آدم وناس قميص نابولي رقم «37»، عِلما أن قميص نادي عاصمة الجنوب الإيطالي رقم «10» لا يرتديه أيّ لاعب، بعد أن سحبته إدارة النادي كاحترام وإشادة بِأسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا.