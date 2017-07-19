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قال إن اللاعب أثبت التزامه مع الفريق

شكسبير ينفي تلقي إدارة ليستر عرضا من روما لضم محرز

  19 جويلية 2017 - 11:04   قرئ 1004 مرة   0 تعليق   رياضة دولية
شكسبير ينفي تلقي إدارة ليستر عرضا من روما لضم محرز

 نفى كريج شكسبير مدرب ليستر سيتي الإنجليزي حقيقة ما يتم تداوله عن تلقي ناديه عروضا للحصول على خدمات الجناح رياض محرز من قبل مسؤولي نادي روما الإيطالي.

 
 في حين أكد أرسين فينغر هو الآخر عدم تقدمه بطلب لإدارة الأرسنال لضم الدولي الجزائري هذه الصائفة.
لم نتلق أي عرض ومحرز أثبت التزامه

قال شكسبير إن ليستر لم يتلق أي عرض للاعب حتى الآن، وأكد أن نادي روما الإيطالي لم يفاتح بطل إنجلترا 2016 في موضوع التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما. وتابع في تصريحات للصحفيين في هونج كونج: «أوضح رياض محرز موقفه بجلاء»، وأضاف: «موقفي بسيط، طالما أنه ما زال هنا ولم نتلق أي عروض لضمه والأمر كله مجرد تكهنات، فإنه يتعين عليه أن يبقى ملتزما مع النادي»، وأبرز: «صراحة خلال أسبوعين بعد عودته من العطلة، أثبت التزامه، وتدرب بجد مع الفريق، رحيل اللاعبين جزء من أي فريق لكرة القدم، لكن حتى يصلنا أي عرض، لن يكون هناك أي كلام يقال.» وكان الدولي الجزائري قد أبدى رغبته في الرحيل عن الفريق المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ربطت تقارير محرز بالانتقال إلى روما الإيطالي، لكن شكسبير قال إن ليستر لم يتلق أي عرض للاعب حتى الآن.
 
محرز منتظر في لقاء واست هام الودي اليوم

من المنتظر أن يلاقي رفقاء رياض محرز الموجودون حاليا في هونج كونج لخوض بطولة ودية اليوم، نادي وست بروميتش ألبيون، حيث ينتظر أن يسجل محرز دخوله في هذه المباراة التحضيرية.
 
فينغر: «لم نطلب استقدام محرز لتدعيم تشكيلة أرسنال»

أكد التقني الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني لآرسنال أنه لم يطلب استقدام الدولي الجزائري رياض محرز لتدعيم تشكيلة «القانرز» خلال هذه الصائفة، حيث قال في تصريحات صحفية صبيحة أمس «من أين أتيتم بهذه الأخبار؟ لا تصدقوا ما يُقال في الصحافة، لا يكون صحيح دائما».
 
التقارير الإعلامية تسقط في الماء

كانت تقارير إعلامية إيطالية وإنجليزية تحدثت لعدة أيام عن وجود عرض رسمي من إدارة روما الإيطالي لاستقدام محرز بـ 23 مليون أورو قبل رفعه إلى 30 مليون أورو، ليأتي نفي مدرب «الثعالب» مُسقطا كل هذه التقارير في الماء، ويطرح تساؤلات كثيرة حول مستقبل أفضل لاعب في إفريقيا 2016.
 
ق.ر
 

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