نقاش وشاوشي يطمئنان بخصوص الإصابة وغريب يفاوض يايا ومورغان

تستأنف تشكيلة مولودية الجزائر عشية اليوم، تدريباتها تحضيرا لمواجهة الجولة الـ 28 من الرابطة المحترفة الأولى، التي تنتظرها بعد غد، أمام المضيف سريع غليزان بداية من الساعة 17.

يعود رفقاء القائد حشود اليوم، إلى التدريبات بعد استفادتهم من يومين راحة عقب العودة من سفريتهم الإفريقية إلى سوازيلاند، وهي الحصة التي ستشهد حضور الثنائي نقاش وشاوشي، اللذان أحدثا هلعا وسط الأنصار، بعدما عادوا إلى الجزائر وهما يضعان مثبتا على مستوى أصابع اليد، وطمأن الثنائي الأنصار على إصابتيهما وقالا إنهما جاهزان لمواجهة غليزان، ومن جهته أبدى المدرب كمال مواسة تخوفه من تأثر لاعبيه بعامل الإرهاق في مباراة الأربعاء، لاسيما أن الفريق في حاجة إلى الفوز من أجل التمسك بوصافته، ومنه ضمان المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا في نسختها المقبلة، وفي هذا الصدد، أكدت مصادر فاعلة في المولودية أن الرئيس عمر غريب، في مرحلة جد متقدمة من المفاوضات مع ثنائي مولودية بجاية فوزي يايا ومورغان بيترونغال، تحسبا لضمهما إلى الفريق في الميركاتو الصيفي الداخل، وأضافت ذات المصادر أن غريب يبحث عن ضمان تدعيمات في المستوى حتى يتسنى للفريق التألق من جديد إفريقيا من بوابة رابطة الأبطال، مشيرة إلى أن الثنائي يايا وبيترونغال، وافق مبدئيا على فكرة الانضمام للمولودية في انتظار الجلوس على طاولة المفاوضات مع انتهاء الموسم احتراما للموب التي غادرت رسميا حظيرة الكبار.