«لم يسبق لي الإفطار لأجل كرة قدم وعانيت في فرنسا كثيرا»

كشف الدولي السابق ياسين بزاز، أن الرابطة ومعها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ما كان لهما أن يبرمجا المواجهات المتبقية من عمر الموسم الجاري وقت الزوال، مضيفا أنه يتمنى مراجعة القرار، كما عرج خلال حديثه لجريدة «المحور اليومي» عن مسيرته الاحترافية على بعض محطاته مع المنتخب وكذا مشاريعه المستقبلية، خاصة أنه ينوي قريبا اعتزال الكرة.

بداية، كيف تجري تحضيرات شباب قسنطينة لما تبقى من مشوار في البطولة؟





التحضيرات تجرى بطريقة عادية والكل مركز على هدف واحد وهو إنقاذ النادي، منذ توقف البطولة يوم 17 مارس عقب خوضنا لمواجهة اولمبي المدية التي عرفت تعثرنا، دخلنا منطقة الحسابات، لذا فضل الطاقم الفني وضع برنامج دقيق سيرنا من خلاله فترة الـ 50 يوما دون منافسة، والحمد لله بعد الاستئناف حققنا ما سطرناه.

الشئ المميز هو خوض لقاءات «الرمق الأخير» وأنتم صائمون؟

أكيد، وهذه هي النقطة السلبية هذا الموسم، في السابق البرمجة كانت جد دقيقة والموسم ينتهي شهر ماي، لكن بطولة 2016-2017 تبقى فريدة، حيث تبقت 3 جولات سنلعبها في شهر الصيام.

وهل يشكل هذا الأمر صعوبات للاعب؟

بطبيعة الحال يشكل صعوبات خاصة في ظل برمجة الرابطة للمواجهات قبل فترة الإفطار واللعب بعد الزوال أو حتى على الساعة الخامسة مساء أمرا صعبا، صحيح أن في مواسم سابقة كنا نخوض لقاءات في شهر الصيام، لكن ذلك كان يتزامن مع دخول الشهر الكريم في فصل الشت، حيث يكون الجو باردا وفترة الصيام قصيرة، اليوم نحن في بداية فصل الصيف، واللاعب مطالب ببذل مجهودات بدنية كبيرة، يضاف إليها فترة طويلة من الصيام تصل حتى 17 ساعة... وهنا أستغل الفرصة لمناشدة قرباج ومعه زطشي لإعادة النظر في توقيت مواجهتي الجولتين الـ 29 و30، وأتمنى أن يتم إقرار خوضهما في السهرة، بدلا من اللعب قبل موعد الإفطار.

على ذكر الصيام، احترفت بعدة نوادي فرنسية هل سبق أن أُجبرت على الإفطار أو كنت ضحية للعنصرية؟





لم يسبق لي التعرض لمواقف عنصرية بطريقة مباشرة، لكن في فرنسا العرب والأفارقة بشكل خاص دائما ما يكونوا ضحية لعنصرية بعض الأحزاب الفرنسية، خاصة اليمين المتطرف من خلال تصريحاتهم المحرضة على العنف والتفرقة، والكل يتذكر خطاب مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان في الحملة الرئاسية الأخيرة، عندما كشفت عن برنامج يتضمن تضييقا كبيرا على المغتربين وخاصة الأفارقة، أما بخصوص شهر رمضان والمضايقات، فأكيد كنت أعاني دوما خلال فترة بداية الموسم بسبب تمسكي بأداء الفريضة، لم يتجرأ أحد على منعي لكن دائما قراراتي بالصوم تجعلني خارج الحسابات وترغمني بعد انتهاء شهر رمضان على مضاعفة العمل لأجل الحصول على فرصة اللعب، لكن أنا جد مرتاح وفخور لأنني لم أضعف يوما وأنتهك حرمة الشهر الفضيل.

انضممت لفريق شباب قسنطينة قبل 20 عاما هل تتذكر بداياتك؟





أتذكر جيدا، أولى أيامي كنت في ذلك الوقت مراهقا أدرس في السنة الثانية ثانوي وألعب في فريق مسقط رأسي مدينة القرارم، قبل أن أتحول إلى فريق شباب قسنطينة، وقد بدأت مشواري مع الأكابر في سن الـ 19 سنة، وأتذكر أن ذلك كان في عهد المدرب كمال مواسة الذي منحني ثقته وفي موسم صعب، حيث كان الفريق يلعب لأجل الصعود إلى القسم الممتاز، والحمدلله كلل بذلك، كما كنت على موعد مع التألق مع المنتخب الوطني للأواسط، وبعد ذلك بسنة فقط خضت أول مواجهة مع الخضر بعنابة وضد المنتخب المصري، أين تمكنت من تعديل النتيجة، مما منح تأشيرة التأهل لكأس العام 2002 للمنتخب السنغالي.

أنت الآن في نهاية مشوارك كلاعب، هل أنت راض عمّا قدمته؟





قبل الحديث عن مسألة الرضا أتمنى نهاية الموسم ضمان بقاء فريق شباب قسنطينة وهذا أهم شئ، أما بخصوص سؤالك فبطبيعة الحال أنا مؤمن كما قلت لك بقضاء الله وقدره، وراض عن مشواري الكروي، لقد لعبت لأحسن النوادي في الجزائر، شباب قسنطينة، شبيبة القبائل واتحاد العاصمة، احترفت في البطولة الفرنسية لتسع سنوات، حملت قميص المنتخب الوطني وشاركت في دورتين لكأس إفريقيا، من جانبي لقد عملت بإخلاص وتعبت كثيرا حتى بلغت ما عليه الآن، عندما أتذكر أنني خلال مشواري الكروي أُجبرت على الخضوع إلى 5 عمليات جراحية أحمد الله على عدم توقف مسيرتي مبكرا وتمكني من اللعب 9 مواسم ونصف بفرنسا منها 6 ببطولة الرابطة الأولى.

وماذا عن تضييع فرصة لعب المونديال؟





هذا قضاء وقدر، لقد حرمتني الإصابة التي تعرضت لها في كان أنغولا خلال مواجهة المنتخب المالي من لعب المونديال، لي الشرف أني كنت من صناع ملحمة أم درمان لم يكتب لي القدر أن أكون بجنوب إفريقيا، كانت فترة صعبة والحمدلله مرت بسلام.

ما هي أحسن ذكرى

في مشوارك؟





ملحمة أم درمان تبقى الأحسن ولا يضاهيها شيء آخر، وخاصة الاستقبال الأسطوري الذي خصنا به الشعب الجزائري والسلطات بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أتمنى له الشفاء وأحتفظ بما قاله لي، حيث شكرنا وقالي لي أنتم فخر هذا الوطن، كما لا يجب أن ننسى تجربتي مع فريق، فالنسيان الذي حملت ألوانه من سنة 2005 حتى نهاية 2008، وتبقى أحسن لحظات مشواري، حيث ساهمت في صعود هذا النادي إلى الرابطة الأولى الفرنسية.

وأسوأ ذكرى؟





ذكريات الإصابات المتعددة هي الأسوأ.

وماذا عن «حادثة» ستراسبورغ؟

تلك الحادثة جد محرجة ولا أريد تذكرها، حدثت لي في فريق ستراسبورغ مع المدرب باسكال جانين، حيث أشركني كبديل في الشوط الثاني، لكن بعد مرور بعض الدقائق وعدم قدرتي على الدخول جيدا في المباراة قام بإخراجي مرة أخرى في سيناريو دهشت له وآلمني كثيرا.

ما الذي ينوي بزاز فعله بعد اعتزال الكرة؟

بدأت منذ مدة فيا لتفكير في مستقبلي، حيث لقد أسست رفقة شقيقي مقاولة مختصة في قطاع البناء، لكن رغم هذا أنوي البقاء في ميدان الكرة من خلال الخضوع لدورات تكوينية، خاصة لأجل الحصول على شهادات تدريب حتى تسهل لي مستقبلا مهمة ممارسة مهنة التدريب.