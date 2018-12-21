بعض اللاعبين خاضوا آخر مواجهة لهم بقميص الفريق

خاضت تشكيلة وفاق سطيف آخر مباراة لها على ملعب 8 ماي 45 أمام الضيف اتحاد العاصمة برسم الجولة التاسعة والعشرين من عمر الرابطة الأولى في أجواء احتفالية بالتتويج بلقب البطولة لثامن مرة في تاريخ النادي السطايفي.

حقق الوفاق فوزا على نظير العاصمي تحت أنظار رئيس الاتحادية زطشي ووزير الشبيبة والرياضة ولد علي هذا الأخير سلم درع البطولة لقائد الكتيبة السوداء والبيضاء جابو، ورغم أن كل الأمور سارت في ظروف رائعة ووسط فرحة الجميع بالإنجاز لكن تبقى مقاطعة المدرب خير الدين مضوي مراسيم تسليم الميداليات ومغادرته الملعب مباشرة بعد نهاية المباراة النقطة السوداء.

على صعيد آخر، فإن مواجهة أبناء «سوسطارة» كانت الأخيرة لبعض العناصر أمام عشاق النسر السطايفي في صورة المدافع بوشار الذي أعلن رحيله بصفة رسمية عن الفريق، شأنه في ذلك شأن صخرة الدفاع كنيش الذي سيخوض مغامرة احترافية بقطر الموسم المقبل، كما أن المهاجم أمقران يهدف لخوض تجربة جديدة بعيدا عن ملعب 8 ماي 45 الموسم القادم، في حين أن بعض اللاعبين لازالوا في انتظار اتضاح الرؤية بخصوص مستقبلهم مع الوفاق والذي سيتضح بعد نهاية الموسم مباشرة، خاصة أن التشكيلة ستباشر التحضيرات لمباراة النصف النهائي أمام مولودية العاصمة اليوم والكل عازم على معانقة السيدة الكأس في موسم استثنائي لرفقاء الحارس خذايرية.