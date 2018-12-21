البقاء ينحصر بين الحراش وغليزان والمدية في عين الإعصار

شريط الاخبار
وزارة التجارة تفتح تحقيقا حول المياه المعدنية تكسانة العلامة الصينية بايك تقترح السيارة الأرخص في الجزائر موزعو الحليب بتيزي وزو يطالبون بزيادة هامش الربح نطمح إلى بلوغ 60 مليون مسافر و70 مليون طن من البضائع سنويا تنسيقية الأئمة تحذر الوزارة من تهديد الموظفين اللحوم المحجوزة كانت موجهة للاستهلاك الفردي ولا علاقة لنا بها لا وجود لصحفي جزائري ضمن الوفد الإعلامي الذي زار الكنيست انطلاق دروس الدعم عبر كل المؤسسات التربوية اليوم إنزال خليجي على الجزائر لتباحث أزمات الشرق الأوسط لقاءات ماراطونية رفيعة المستوى لإيجاد مخرج للرئاسيات مواطنون يتجندون في هبة تضامنية لإنقاذ حياة العياشي مواطنون ينوبون عن مؤسسات الدولة في عملية إسعاف شخص بوتفليقة سيكشف عن جديد الأربعاء المقبل الوكلاء يحافظون على عروض وتخفيضات معرض وهران وأوبتيما جديد كيا كناس موجود الآن وسيبقى حتى بعد رحيلك يا حجار الحكومة ستسحب أكثر من 26 مليار دولار من احتياطي الصرف ! مصرع 20 "حراقا" وإنقاذ 9 آخرين بعد احتراق قاربهم بوهران حجار يعترف بوجود "غموض ولبس" في مسابقات الماستر أويحيى يتحاشى الحديث عن تأجيل الرئاسيات قايد صالح يشيد بتطور القوات الجوية ويؤكد على ثقل مسؤوليات أفراد الجيش "العمال" يجمع الخصوم ويحقّق التوافق! طمار يأمر بتوسيع الحصص السكنية على المقاولين المحليين نحو تصدير مليون ونصف من الإسمنت مطلع سنة 2019 "القرصنة قتلت الفن ووفاء الجمهور ضمن لي الاستمرارية" " نعتذر من أنصارنا، والإقصاء لا يعني نهاية مشروع الفريق" الجزائري يتحوّل إلى طُعم لـ"قروش" المتوسط! 10 آلاف طفل دون السنة يموتون سنويا بمختلف المستشفيات! الحكومة تقتطع 25 مليار دينار من الخزينة لصيانة الطرقات خلال 2019 جنايات العاصمة تفتح ملف تبديد 2100 مليار سنتيم بالبنك الوطني الجزائري توفير فيتامين دي 3  لدى الصيدلية المركزية للمستشفيات رفع العراقيل عن نقل السلع المصدرة بداية من جانفي أنام تستقبل حوالي نصف مليون عرض عمل طمار يأمر بصيانة وتنظيف 154 مجمع سكني عدل جامعيون في الشارع ونقابة الباحثين تكسر صمتا دام 25 عاما البترول يقترب من السعر المرجعي لموازنة الحكومة استقبال 100 ملف ضمن صيغة التمويل الذاتي تسجيل 60 بؤرة للحرائق بالعاصمة خلال السنة الجارية الريفيون والعمرة يحدثان ندرة في العملات الأجنبية ويلهبان أسعارها الجيش يكشف ورشتين لإعداد المتفجرات ويحجز أسلحة وذخيرة عيسى يطالب برفع مستوى الخدمات للحجاج الجزائريين
  1. الرئيسية
  2. الرياضة
  3. رياضة محلية
  4. البقاء ينحصر بين الحراش وغليزان والمدية في عين الإعصار

الجولة الأخيرة ستكون حاسمة وقرارات الفاف قد تكون صادمة

البقاء ينحصر بين الحراش وغليزان والمدية في عين الإعصار

  12 جوان 2017 - 11:26   قرئ 603 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
البقاء ينحصر بين الحراش وغليزان والمدية في عين الإعصار

لعبت مباريات الجولة 29 وما قبل الأخيرة من رابطة المحترف الأول، أول أمس، وهي الجولة التي أسفرت عن مرافقة مولودية الجزائر لوفاق سطيف في منافسة رابطة الأبطال، فيما سيتواصل «سوسبانس» البقاء إلى الجولة الأخيرة.

 
ستكون الجولة 30 والأخيرة من المحترف الأول، والمقرر إجراؤها بعد غد الأربعاء المقبل، حاسمة ومثيرة في آن واحد لتحديد هوية الفريق الثالث الذي سيرافق مولودية بجاية وشباب باتنة إلى المحترف الثاني، وتتواجد أربعة فرق تحت تهديد السقوط غير أن الصراع سنحصر بين سريع غليزان صاحب 33 نقطة واتحاد الحراش برصيد 35 نقطة، باعتبار أن شباب قسنطينة ودفاع تاجنانت صاحبا 35 نقطة يحتاجان إلى نقطة وحيدة لضمان البقاء رسميا عندما يستضيفان في ذات الجولة مولودية وهران ووفاق سطيف على التوالي، بينما يبقى مصير الفرق الذي سيغادر حظيرة الكبار بيد أولمبي المدية الذي في حال فوزه أمام ضيفه اتحاد الحراش سيمنح خدمة جليلة لسريع غليزان وفي حال حدث العكس فإن «الرابيد» سيسقط رسميا حتى في حال فوزه أمام الضيف شباب باتنة.
 
أنصار المدية يحمّلون إدارة النادي مسؤولية المهازل

وجه أنصار سريع غليزان اتهامات خطيرة إلى تشكيلة أولمبي المدية التي -وبمجرد ضمانها البقاء بالوصول إلى النقطة 37 -خسرت جميع مبارياتها على ملعبها وخارجه أمام الفرق التي كانت تتنافس مع السريع على بطاقة البقاء، وأجمع أنصار غليزان أن المدية باعت جميع اللقاءات ولم تحترم قوانين اللعبة، ومن جانبهم رد أنصار مدينة التيطري على هذه الاتهامات واعتذروا لأنصار السريع معترفين بأنه لا يستحق السقوط كما حمل أنصار المدية إدارة فريقهم مسؤولية تسهيل مهمة المنافسين.
انصاف غليزان سيحدث فتنة وبطولة بـ 17 فريقا ممكنة!
يأمل أنصار سريع غليزان في أن تمنح الـ»فاف» فريقهم حقه واستعادة النقاط الست التي خصمت منه قبل انطلاق الموسم لاسيما وأن الرئيس حمري سوّى جميع المشاكل المادية التي أدت إلى ذلك، ولكن في حال قام زطشي بهذه الخطوة فإن النازل الثالث سيكون اتحاد الحراش بدرجة كبيرة، وهو ما قد يحدث فتنة في البطولة باعتبار أن الصفراء لن تقبل السقوط بسبب خطأ مشترك من الرابطة والفاف وقد يدفع لأعلى هيئتين كرويتين في الجزائر إلى برمجة بطولة الموسم المقبل بـ 17 فريقا.
 
محمد لمين صحراوي
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من رياضة محلية

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات