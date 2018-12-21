البقاء ينحصر بين الحراش وغليزان والمدية في عين الإعصار

لعبت مباريات الجولة 29 وما قبل الأخيرة من رابطة المحترف الأول، أول أمس، وهي الجولة التي أسفرت عن مرافقة مولودية الجزائر لوفاق سطيف في منافسة رابطة الأبطال، فيما سيتواصل «سوسبانس» البقاء إلى الجولة الأخيرة.

ستكون الجولة 30 والأخيرة من المحترف الأول، والمقرر إجراؤها بعد غد الأربعاء المقبل، حاسمة ومثيرة في آن واحد لتحديد هوية الفريق الثالث الذي سيرافق مولودية بجاية وشباب باتنة إلى المحترف الثاني، وتتواجد أربعة فرق تحت تهديد السقوط غير أن الصراع سنحصر بين سريع غليزان صاحب 33 نقطة واتحاد الحراش برصيد 35 نقطة، باعتبار أن شباب قسنطينة ودفاع تاجنانت صاحبا 35 نقطة يحتاجان إلى نقطة وحيدة لضمان البقاء رسميا عندما يستضيفان في ذات الجولة مولودية وهران ووفاق سطيف على التوالي، بينما يبقى مصير الفرق الذي سيغادر حظيرة الكبار بيد أولمبي المدية الذي في حال فوزه أمام ضيفه اتحاد الحراش سيمنح خدمة جليلة لسريع غليزان وفي حال حدث العكس فإن «الرابيد» سيسقط رسميا حتى في حال فوزه أمام الضيف شباب باتنة.

أنصار المدية يحمّلون إدارة النادي مسؤولية المهازل





وجه أنصار سريع غليزان اتهامات خطيرة إلى تشكيلة أولمبي المدية التي -وبمجرد ضمانها البقاء بالوصول إلى النقطة 37 -خسرت جميع مبارياتها على ملعبها وخارجه أمام الفرق التي كانت تتنافس مع السريع على بطاقة البقاء، وأجمع أنصار غليزان أن المدية باعت جميع اللقاءات ولم تحترم قوانين اللعبة، ومن جانبهم رد أنصار مدينة التيطري على هذه الاتهامات واعتذروا لأنصار السريع معترفين بأنه لا يستحق السقوط كما حمل أنصار المدية إدارة فريقهم مسؤولية تسهيل مهمة المنافسين.

انصاف غليزان سيحدث فتنة وبطولة بـ 17 فريقا ممكنة!

يأمل أنصار سريع غليزان في أن تمنح الـ»فاف» فريقهم حقه واستعادة النقاط الست التي خصمت منه قبل انطلاق الموسم لاسيما وأن الرئيس حمري سوّى جميع المشاكل المادية التي أدت إلى ذلك، ولكن في حال قام زطشي بهذه الخطوة فإن النازل الثالث سيكون اتحاد الحراش بدرجة كبيرة، وهو ما قد يحدث فتنة في البطولة باعتبار أن الصفراء لن تقبل السقوط بسبب خطأ مشترك من الرابطة والفاف وقد يدفع لأعلى هيئتين كرويتين في الجزائر إلى برمجة بطولة الموسم المقبل بـ 17 فريقا.