إتحاد العاصمة يفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل

فاز اتحاد الجزائر على الزمالك المصري بنتيجة (2-0), (الشوط الاول: 1-0) سهرة الاربعاء بملعب 5 جويلية الاولمبي (الجزائر), لحساب الجولة الرابعة ضمن المجموعة الثانية من رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.

اهداف المبارة لصالح الاتحاد كانت من تسجيل بلحسن ('44) و مزيان ('84).

في اللقاء الثاني لنفس المجموعة تغلب أهلي طرابلس الليبي على كابس يونايتد الزيمبابوي بنتيجة (4-2) بملعب الطيب المهيري بصفاقس (تونس) امس الاربعاء. الاهداف كانت لصالح الاهلي من توقيع الطاهر ('15و '46) و الغنودي ('63) و اللافي ('67), فيما سجل لكابس يونايتد بفومبيدزاي (19') و شيتيو (42'). وسمح هذا الفوز لممثل الجزائر بالالتحاق بصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط رفقة الاهلي الليبي الفائز بدوره على كابس يونايتد الزيمبابوي بنتيجة (4-2). ويحتل الزمالك المرتبة الثالثة (5 نقاط) فيما يتذيل كابس يونايتد الترتيب (3 نقاط).