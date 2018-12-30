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إتحاد العاصمة يفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل

  22 جوان 2017 - 12:11   قرئ 354 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
إتحاد العاصمة يفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل

 فاز اتحاد الجزائر على الزمالك المصري بنتيجة  (2-0), (الشوط الاول: 1-0) سهرة الاربعاء بملعب 5 جويلية الاولمبي (الجزائر),  لحساب الجولة الرابعة ضمن المجموعة الثانية من رابطة الأبطال الإفريقية لكرة  القدم.

    اهداف المبارة لصالح الاتحاد كانت من تسجيل بلحسن ('44) و مزيان ('84).

    في اللقاء الثاني لنفس المجموعة تغلب أهلي طرابلس الليبي على كابس يونايتد الزيمبابوي بنتيجة (4-2) بملعب الطيب المهيري بصفاقس (تونس) امس الاربعاء.  الاهداف كانت لصالح الاهلي من توقيع الطاهر ('15و '46) و الغنودي ('63) و  اللافي ('67), فيما سجل لكابس يونايتد بفومبيدزاي (19') و شيتيو (42').   وسمح هذا الفوز لممثل الجزائر بالالتحاق بصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط رفقة  الاهلي الليبي الفائز بدوره على كابس يونايتد الزيمبابوي بنتيجة (4-2). ويحتل  الزمالك المرتبة الثالثة (5 نقاط) فيما يتذيل كابس يونايتد الترتيب (3 نقاط). 

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