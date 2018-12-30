نصف نهائي كأس الجمهورية (اليوم ملعب بولوغين سا 23:00)

«العميـــــد» للثـــــأر رياضــــــيا و«النســر الأســود» لتعبيــد طريــق الثنائيـة

تُعرف هوية الطرف الثاني لنهائي كأس الجمهورية في النسخة الحالية سهرة اليوم، الذي سيواجه شباب بلوزداد يوم 5 جويلية الداخل، بين مولودية الجزائر والضيف وفاق سطيف في لقاء يعد كبيرا سيكون ملعب عمر حمادي ببولوغين مسرحا له بداية من الساعة 23، وستلعب المواجهة تحت معطيات تجعلها مثيرة إلى حد بعيد بداية من تأجيلها في العديد من المناسبات وقوفا عند خطف الوفاق للقب البطولة من المولودية، رغم أنها توجت باللقب الشتوي، نهاية عند مشكلة التذاكر والتصريحات النارية بين مسؤولي الفريقين، باعتبار أن إدارة العميد خصصت 300 تذكرة فقط للسطايفية الذين طالبوا بألف على الأقل، وبين هذا وذاك سيدخل العاصميون اللقاء للثأر رياضيا بينما يبحث أبناء سيدي الخير عن تأهل يقربهم من تحقيق الثنائية.

لاعبو المولودية «واجدين» وعلى التاسعة «معولين»

أعرب مدرب مولودية الجزائر، كمال مواسة عن تخوفه من تأثر لاعبيه من الإرهاق، بسبب الرزنامة الكثيفة للفريق نتيجة مشاركته في كأس الكاف، غير أن رفقاء المتألق هشام نقاش أكدوا جاهزيتهم لتخطي عقبة وفاق سطيف سهرة اليوم، في نصف نهائي الكأس، لا سيما أنهم سيستفيدون من عاملي الأرض والجمهور، وأجرت التشكيلة أمس، أول وآخر حصة تدريبية قبل المباراة بعد حصة الاستئناف التي جرت أول أمس، بعد لقاء مبابان سوالوز، وعرفت حصة أمس، حضور جميع اللاعبين بمن فيهم الثنائي بوقش وسوقار اللذين تدربا على انفراد، واجتمع المدرب مواسة بلاعبيه وحثهم على ضرورة التضحية في سبيل الثأر رياضيا من الوفاق بعد خسارة لقب البطولة في ملعب 5 جويلية والدفاع بشراسة عن لقبهم، وهو الخطاب الذي حمس كثيرا لاعبي المولودية الذين وعدوا بالتأهل والاقتراب من تاسع ألقابهم.

التذاكر نفذت في زمن قياسي و«الشناوة» يرفضون السوق السوداء

نفذت التذاكر الخاصة بأنصار المولودية التي بيعت في أكشاك ملعب 5 جويلية أمس، في زمن قياسي، حيث عاد العديد من الأنصار خائبين رغم وصولهم في ساعات مبكرة إلى الملعب الأولمبي، وأكد «الشناوة» أنهم يرفضون أن يستغل بعض السماسرة حب الأنصار للمولودية من أجل امتصاص جيوبهم سهرة اليوم في السوق السوداء، وأكد البعض أن عددا كبيرا من الأنصار باتوا أمام الملعب لاقتناء التذاكر.

قاسم: «سنثأر من سطيف ونحتفل بالعيد سويا مع الأنصار»

أكد متوسط ميدان المولودية قاسم مهدي، أنه وزملاؤه سيدخلون مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز لا غير «لدينا ثأر لنأخذه من وفاق سطيف، فهم فازوا بالبطولة ومبروك عليهم أما الآن فندخل من أجل الفوز والتأهل إلى النهائي»، وأضاف ذات المتحدث «سنرى من يستحق الكأس، ونحن سنقدم كل ما لدينا من أجل التأهل والدفاع عن لقبنا وسنحتفل سويا بالعيد رفقة الأنصار».

لمين صحراوي