ولد علي يقاوم ويرفع سيف الحجاج في وجه بيراف

المحكمة الرياضية يجب أن تكون مستقلة عن «الكوا»

يبدو أن اعتراف اللجنة الدولية بشرعية مصطفى بيراف على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية، لم يثن عزيمة وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، الذي واصل ضغوطاته على بيراف في سبيل دفعه إلى الاستقالة.

بعد اجتماعه بممثلين عن الاتحاديات المعارضة لانتخاب مصطفى بيراف رئيسا للجنة الأولمبي، ووعدهم لهم بإيصال صوتهم إلى الحكومة، بحر الأسبوع الماضي، أكد ولد علي سهرة الجمعة في ندوة صحفية بمركب 5 جويلية، أنه يولي اهتماما كبيرا للطعن المقدم من طرف بعض الاتحاديات حول الأوضاع التي جرت فيها انتخابات الـ«كوا» «هناك صراع داخلي، وتوجد 36 اتحادية رفضت ما جرى أثناء أشغال الجمعية الانتخابية، والظروف المثيرة للجدل التي تم إثرها انتخاب بيراف لعهدة أولمبية جديدة، ولهذا أؤكد اهتمامنا بالطعن المقدم من طرف المعارضين». وعرج ذات المتحدث عن قضية المحكمة الرياضية الجزائرية التي ستنظر بعد أسبوعين من الآن في الطعن الذي تقدم به المعارضون ضد بيراف، مبرزا أنها يجب أن تكون مستقلة عن اللجنة الأولمبية عكس ما هو عليه الحال في الوقت الراهن، وأشار ولد علي إلى أنه سيفعل كل ما بوسعه في سبيل جعلها هيئة مستقلة، وهي نفس المطالب التي أطلقها معارضو بيراف، وقال وزير الشباب والرياضية «سأعمل كل ما بوسعي في الأيام القليلة القادمة على إعادة الأمور إلى نصابها وأهدف لجعل المحكمة الرياضية مستقلة ومن غير المعقول أن تكون تابعة لـ«الكوا.»

«علاقتنا بالاتحاديات قانونية ولم نضغط على أي طرف ليكون معارضا»

امتعض وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، من الاتهامات التي وجهت إلى هيئته بخصوص فرضه ضغوطات على بعض الاتحاديات، من أجل أن تعارض انتخاب بيراف، وأكد خلال ذات الندوة أن وزارته الوصية لم تمارس أي نوع من الضغوطات على الأشخاص حتى يعارضو بيراف، وأضاف «رؤساء الاتحاديات منتخبون بشفافية ويعملون بديموقراطية ولا يجب أن تُمس نزاهتهم بمثل هذه التصريحات الجارحة»، كما أبرز ولد علي، أن العلاقة بين وزارته والاتحادية علاقة منظمة وقانونية تسير وفق المادة 96 من القانون 13-05.

محمد لمين صحراوي