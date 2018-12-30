وفاق سطيف يفوز على المولودية ويتأهل إلى نهائي كأس الجزائر

تأهل وفاق سطيف الى نهائي كأس الجزائر لكرة القدم لسنة 2017, بعد فوزه في نصف النهائي على مولودية الجزائر بنتيجة (3-2) بعد الوقت الاضافي في لقاء جرى سهرة أمس السبت بملعب عمر حمادي ببولوغين بالجزائر العاصمة.

وانتهت المقابلة في وقتها الرسمي بالتعادل (1-1) حيث افتتح الوفاق باب التهديف بفضل زيتي (28) لتعدل المولودية النتيجة عبر عواج (30). غير ان "النسر السطايفي" استعاد زمام الامور عبر بدران (98) ثم اضاف جابو الهدف الثالث (114) في حين قلص بدبودة الفارق في الدقيقة دقيقتين بعدها لفائدة المولودية.

واكمل العميد اللقاء منقوصا من لاعبين اثنين وهما امير قراوي (88) وزميله القائد عبد الرحمن حشود الذي طرد في د (103) ثم تم طرد زيتي من جانب الوفاق في الدقيقة 110. وبهذا يلتحق الوفاق في النهائي بشباب بلوزداد المتأهل يوم الثلاثاء الفارط على حساب اتحاد بلعباس (0-0 6-5 بركلات الترجيح) ويسير الوفاق نحو تحقيق الثنائية بعدما توج بلقب البطولة للمرة الثامنة في تاريخه.