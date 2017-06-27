ولد علي يباشر معركة فصل المحكمة الرياضية عن «الكوا»

يبدو أن اعتراف اللجنة الدولية بشرعية مصطفى بيراف على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية لم يثن من عزيمة وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، الذي يواصل ضغوطاته على بيراف في سبيل دفعه إلى الاستقالة.

لم يتحمل بعد وزير الشباب والرياضة الذي أزاح محمد روراوة من رئاسة الفاف، خسارته المعركة الأولى مع رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف، الذي تلقى دعما من اللجنة الدولية تؤكد من خلاله شرعية فوزه بالعهدة الأولمبية الثانية على التوالي، وبعد اجتماعه بممثلين عن الاتحاديات المعارضة لانتخاب مصطفى بيراف بداية الأسبوع الماضي، ووعده لهم بإيصال أصواتهم إلى الحكومة، شدد ولد علي على ضرورة مواصلة الطريق، مبرزا أنه يولي اهتماما كبير للطعن المقدم من طرف بعض الاتحاديات حول الأوضاع التي جرت فيها انتخابات الـ «كوا»، وهو الذي صرح في آخر خرجة إعلامية الجمعة الفارطة «هناك صراع داخلي، وتوجد 36 اتحادية رفضت ما جرى أثناء أشغال الجمعية الانتخابية، والظروف المثيرة للجدل التي تم إثرها انتخاب بيراف لعهدة أولمبية جديدة، ولهذا أؤكد اهتمامنا بالطعن المقدم من طرف المعارضين»، وعرج ذات المتحدث على قضية المحكمة الرياضية الجزائرية التي ستنظر بعد أسبوع من الآن في الطعن الذي تقدم به المعارضون ضد بيراف، مبرزا أنها يجب أن تكون مستقلة عن اللجنة الأولمبية عكس ما هو عليه الحال في الوقت الراهن، ويبدو أن الوزير باشر حملة فصل المحكمة الرياضية من اللجنة الأولمبية وجعلها هيئة مستقلة لعلمه بأنها ستحكم لصالح بيراف باعتبارها تابعة لهيئته، وهي الخطوة التي يؤيدها معارضو بيراف، وقال وزير الشباب والرياضية «سأعمل كل ما بوسعي في الأيام القليلة القادمة على إعادة الأمور إلى نصابها، وأهدف لجعل المحكمة الرياضية مستقلة ومن غير المعقول أن تكون تابعة لـ «الكوا.»

الوزير مستاء من الاتهامات التي تلاحق هيئته





وُجهت العديد من الاتهامات لوزارة الشباب والرياضة، بحجة أنها تسعى بشتى الطرق بقيادة ولد علي إلى الإطاحة ببيراف، وهي الاتهامات التي أثارت استياء الوزير، وهو ما أكده مؤخرا عندما قال «إن وزارته الوصية لم تمارس أي نوع من الضغوطات على الأشخاص ليعلنوا عن اعتراضهم على شرعية بيراف» وقال ولد علي بالحرف الواحد «رؤساء الاتحاديات منتخبون بشفافية ويعملون بديموقراطية ولا يجب أن تُمس نزاهتهم بمثل هذه التصريحات الجارحة»، كما أبرز ولد علي أن العلاقة بين وزارته والاتحادية علاقة منظمة وقانونية تسير وفق المادي 96 لقانون 13-05.