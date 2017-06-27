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غريب يعد بكشف المستور في اليومين القادمين

مهزلة تحكيمية ليلة العيد تحرم «العميد» من حلم التاسعة

  27 جوان 2017 - 12:11   قرئ 514 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
مهزلة تحكيمية ليلة العيد تحرم «العميد» من حلم التاسعة

أقصيت تشكيلة مولودية الجزائر من نصف نهائي كأس الجمهورية في آخر أيام رمضان على يد وفاق سطيف بثلاثية لهدفين في مباراة شهدت العديد من الأخطاء التحكيمية في حق العميد.

تسبب الحكم أعراب في حرمان المولودية وجماهيرها من حلم التتويج بلقب الكأس للمرة التاسعة في تاريخ النادي بسبب الأخطاء التحكيمية التي تسبب فيها أثناء اللقاء بحرمان العميد من هدفين شرعيين إضافة إلى طرد الثنائي حشود وقراوي ناهيك عن اكتفائه بانذارات شفوية للعبي الوفاق بعد كل تدخل خشن قبل أن يطرد زيتي الذي لم يكن يستحق ذلك من أجل تلطيف الأجواء وتبرئة نفسه غير أن الشناوة ولاعبي المولودية وحتى المسيرين تفطنوا لذلك لاسيما وأن لقطات الإعادة في اليوم الموالي أثبتت أن الحكم أعراب ذبح المولودية وحرمها حقا من بلوغ النهائي ومواجهة شباب بلوزداد، وبالإضافة إلى كل هذا فقد سارع الحكم الدولي الأحداث ودون تقريرا أسودا على المولودية وأنصارها ليسبق بذلك إدارة العميد التي حضرت بدورها تقريرا في حق الحكم، وبهذا الإقصاء خرجت المولودية خالية الوفاق على الصعيد المحلي في انتظر التأهل لربع نهائي كأس الكاف ومواصلة الحلم الإفريقي.

الشناوة يتضامنون مع لاعبين ويعدونهم بغزو 5 جويلية هذا الجمعة

رغم مرارة الإقصاء من المربع الذهبي إلا أن أنصار المولودية صفقوا مطولا لرفقاء الحارس شاوشي، بعدما تيقنوا أن الحكم أعراب هو من هزمهم وليس الوفاق ووعد الشناوة لاعبيهم بالتواجد بأعداد غفيرة في لقاء الجمعة القادم أمام بلاتينيوم ستارز الجنوب إفريقي ضمن الجولة 5 من كأس الكاف وهي المباراة التي ستسمح للمولودية بالتأهل رسميا إلى ربع النهائي في حال الفوز.

غريب :»كل شيء كان مدبرا لإقصائنا حتى لو لعبنا على سطح القمر»

اتهم رئيس المولوية عمر غريب أطرافا عديدة بتحطيم فريقه ومنعه من الوصول إلى نهائي الكأس، مؤكدا أنه سيكشف العديد من الأمور في القريب العاجل وسيفضح مسؤولين في الكرة تسببوا في حرمان العميد من لقبي البطولة والكأس، واعتبر غريب إقصاء فريقه أمام الوفاق ظلما وأن السطايفية لم يستحقوا الفوز بل الحكم اعراب من ساعدهم على ذلك بقراراته التعسفية، ودافع غريب عن نفسه في قضية استضافة الوفاق في بولوغين مبرزا أن الإقصاء لا يعني انه اخطأ وقال :»الجميع شاهد المهزلة التي حدثت في بولوغين هناك اطراف سعت لتحطيم المولودية لحرمانها من النهائي، وقد حققت مبتغاها بتعيين حكم كان ضد الفريق بقراراته التعسفية ولكننا لن نسكت وسأكشف العديد من المفاجأة في القريب العاجل كما اؤكد لكم ان برمجة اللقاء ببولوغين لا دخل لها بالنتيجة لأننا حتى لو لعبنا على سطح القمر فإننا سننهزم مادامت هناك اطراف هي من تحدد الفائز قبيل انطلاق المواجهة «.

محمد لمين صحراوي
 

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