«الشناوة» يفاجؤون اللاعبين في الاستئناف ويرفعون معنوياتهم

تفاجأ لاعبو مولودية الجزائر بالعدد الغفير من أنصار الفريق الذي تواجد عشية أمس، أمام مدخل المدرسة العليا للإطعام والفندقة بعين البنيان أين استأنف الفريق تدريباته تحضيرا لمواجهة بلاتينيوم ستارز هذا الجمعة.

استقبل أنصار «العميد» لاعبيهم في حصة الاستئناف التي جرت أمس، بحفاوة كبيرة وتحت أهازيج «يعطيكم الصحة» بالرغم من إقصاء الفريق في نصف نهائي الكأس أمام وفاق سطيف، وأجمع «الشناوة» أن الأمر لا يتعلق بأمور رياضية مؤكدين لحشود وزملائه أنهم استحقوا التأهل أمام وفاق سطيف لو لا حكم المباراة، وجاءت خرجة الأنصار لترفع من معنويات الحارس «شاوشي» ورفقائه الذين عادوا إلى التدريبات بعد راحة تزامنت مع يوميّ العيد، وهي الخطوة التي من شأنها أن تعيد الروح للمجموعة التي باشرت أمس، تحضيراتها لمباراة بلاتينيوم ستارز الجمعة القادمة لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكاف، أين ستكون الفرصة مواتية لأشبال كمال مواسة من أجل رد الاعتبار لأنفسهم بالتأهل إلى ربع نهائي المنافسة القارية بعد خسارة كل شيء محليا.

مواسة يطالب بطيّ صفحة الكأس والتألق قاريا





من جانبه ركز مدرب الفريق كمال مواسة كثيرا على الجانب الذهني في حصة الاستئناف، وشدد على أشباله ضرورة طيّ صفحة كأس الجمهورية والتركيز على كأس الـ «كاف» للذهاب بعيدا في المنافسة ولم لا التتويج باللقب لإنهاء الموسم بأخف الأضرار بعد تضييع لقبي البطولة والكأس، وحاول مواسة طيلة الحصة التدريبية اخراج لاعبيه من خيبة الأمل التي تعرضوا لها عقب إقصاء السبت الماضي داخل الديار أمام وفاق سطيف.

شيتة لن يغادر إلا للاحتراف في البرتغال

سارعت إدارة مولودية الجزائر إلى تفنيد الاشاعات التي ربطت متوسط ميدانها أوسامة شيتة بالجار اتحاد العاصمة لاسيما وأن البعض روّج لتوقيعه على عقد لـ 4 سنوات في سوسطارة، غير أن عمر غريب رد بقوة على هذه الأنباء التي اعتبرها محاولة للتأثير على الفريق لا غير، مشيرا إلى أن اللاعب سيكون حاضرا في اللقاءين اللذان ينتظران المولودية في كأس الكاف أمام بلاتينيوم ستارز يوم الجمعة المقبل، والصفاقسي التونسي في 7 من جويلية القادم ولن يغادر «العميد» إلا للاحتراف في أوروبا -وبالضبط في البرتغال-أين يملك بعض العروض.