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تلمسان تحتضن الطبعة الـ13 للبطولة الإفريقية لألعاب القوى لأقل من 20 سنة

  29 جوان 2017 - 10:58   قرئ 577 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
تلمسان تحتضن الطبعة الـ13 للبطولة الإفريقية لألعاب القوى لأقل من 20 سنة

تحتضن تلمسان هذا الخميس الطبعة الـ13 للبطولة الإفريقية لألعاب القوى لأقل من 20 سنة وذلك بعد مرور 23 سنة من احتضانها للطبعة الأول الأولى سنة 1994 ،حيث انطلق صباح اليوم سباق 100 متر ذكور في الرياضة العشاري تصفيات سباق 100 متر اناث و ذكور إضافة إلى القفز الطويل ورمي الجلة بالنسبة لرياضي العشاري. 

هذا ويبدأ حفل الافتتاح على الساعة 17.00 مساء  بملعب ألعاب القوى لالة ستي الذي يطل على عاصمة الزيانيين من علو 800 متر و في هذا الاصدد برمجت لجنة التنظيم عروض حركات جماعية يشارك فيها أكثر 200 فتاة موزعين على ستة مربعات في حين يشمل العرض التقليدي للوفود المشاركة ممثلي 36 بلدا وهو رقم قياسي بالنسبة لتلمسان أي حوالي 331 رياضي  منهم  129 اناث و 105 مسؤول. 

وستشهد هذه الفعاليات التي ستستمر إلى غاية 2 جويلية 41 منافسة ،حيث يتواجد الوفد الجزائري الذي يضم 53 رياضي منهم 24 إناث و 22 مسؤول بتلمسان  منذ 22 جوان الماضي  حيث يجري تربصا تحضيريا بعد تجمع أول بالعاصمة (من 1 إلى  16 جوان)  ويقيم الوفد بمركز التجمع "الحجل الصغير"  الواقع على بعد  500 م  من ملعب ألعاب القوى  و يسود الوفد أجواء جيدة حسب مدير المواهب الرياضية  الشابة كساي طارق و مساعده حدوش محمد. 

ويتمثل الهدف بالنسبة للمسؤولين الفنيين في تحقيق نتائج أحسن أو على أقل نفس نتائج الطبعة الماضية التي أحرزت فيها الجزائر ميداليتين ذهبيتين في القفز العالي من قبل هشام بوحنون (12ر2 م) و القفز الثلاثي من قبل هشام سبات (39ر15  م)  إلى جانب ميداليتين برونزيتين من قبل محمد فكون في 10.000 م مشي و يسار  تريكي في القفز الطويل (39ر7 م)  في حين لم تسجل أي ميدالية من جانب  الإناث. 

ومن بين الحضور في تلمسان ثلاثة رياضيين أقل من 18 سنة مؤهلين إلى البطولات  العالمية  ورياضيين آخرين تألقا يوما بعد يوم  ويضم المنتخب الوطني حسب  المسؤولين الفنيين 96ر32% أقل من 18 سنة و 23ر44 % إناث سيشاركن  في 14 منافسة  و الذكور في 18 منافسة. 

وبرمجت اللجنة التنظيمية إلى جانب المنافسات الرياضية جولات سياحية عبر  مدينة تلمسان حيث ستكون للزائرين فرصة مشاهدة مغارة بني عاد و مركب سيدي بومدين والتمتع بالمناظر السياحية لعاصمة الزيانيين. 

وكانت منافسة الكونفدرالية الافريقية لألعاب القوى هذه في البداية الأمر سنوية بحيث نظمتها الجزائر سنة 1994 وبواكيه (كوت ديفوار) سنة 1995 قبل أن  تصبح ثنائية الحول (تنظم كل سنتين) منذ الطبعة الثالثة التي احتضنتها مدينة  إبادان (نيجيريا) سنة 1997.  

وشهد عدد منافسات هذه البطولة التي احتضنتها ستة دول من بينها تونس مرتين  (1999 و 2005) و جزر الموريس (2009 و 2013)ارتفاعا مطردا بحيث انتقل من 39 منافسة سنة 1994 إلى 44 منافسة سنة 2003 و 2005 و 2011  لينخفض سنة 2015 إلى  43 منافسة خلال الطبعة الـ 12 التي احتضنتها أديس أبابا(اثيوبيا).

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