أنصار من "الجيا سكا" ينتفضون ضد حناشي ويطالبونه بالرحيل

طالب مئات من أنصار شبيبة القبائل، أمس، بالرحيل الفوري لرئيس الفريق محند شريف حناشي، عبر تنظيم تجمعا على مستوى "ساحة الزيتونة" وأمام منزله العائلي، فضلا عن تنظيم مسيرة وسط مدينة تيزي وزو.

لقي النداء المجهول الذي أطلقه أنصار شبيبة القبائل عبر صفحات المواقع الاجتماعية، استجابة مقبولة من طرف عشاق ومحبي "الجياسكا". حيث تجمهر المئات الأنصار في بداية الأمر أمام ساحة الزيتونة بمحاذاة المقر القديم للمحطة البرية، يتقدمهم بعض قدامي لاعبي الفريق الذين ترأسوا سابقا لجنة إنقاذ الشبيبة على غرار كل من إزري، عمر حمناد، مغريسي، كرمول إلى جانب المحامي السابق للفريق صالح مريم وغيرهم الذين رحبوا بالمبادرة