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لاج يحتج ويرحل...وقاسي السعيد ينفي تلقيه اتصالات

سوناطراك تدفع غريب للاستقالة وتعين مربوط خليفة له بالنيابة

  01 جويلية 2017 - 20:28   قرئ 609 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
سوناطراك تدفع غريب للاستقالة وتعين مربوط خليفة له بالنيابة

أعلن رئيس مولودية الجزائر عمر غريب، صبيحة أمس، استقالته رسميا من منصبه، مبرزا أنه سئم من تواجد فاشلين بمحيط الفريق حاولوا دائما الوقوف ضد العميد، غير أن مصادر مطلعة أكدت تعرضه لضغوطات دفعته للرحيل. 

فاجأ عمر غريب، جميع المتتبعين بإعلانه أمس، وضع حد لمغامرته مع المولودية بعدما قادها إلى الوصافة ونصف نهائي كأس الجمهورية -والتأهل لأول مرة في تاريخها- إلى ربع نهائي كأس الـ»كاف»، وبرر غريب موقفه بأنه سئم من الأوضاع ومحيط المولودية المتعفن وقال: «أفضل الرحيل وترك المولودية في أحسن أحوالها والحمد لله رغم أننا لم نتوج إلا أننا حققنا أهدافنا» وفي المقابل، تحدثت بعض الأطراف عن ضغط مورس على غريب من طرف شخصيات نافذة في «سوناطراك» من أجل دفعه للرحيل وهو ما حصل في النهاية، وفي هذا الصدد سارعت الشركة النفطية إلى عقد اجتماع طارئ صبيحة أمس، رغم أنه تصادف مع عطلة نهاية الأسبوع، وقررت من خلاله تعيين جمال مربوط مدير عام بالنيابة لفريق مولودية الجزائر خلفا لغريب وهي الخطوة التي أثارت حفيظة رئيس مجلس إدارة النادي الهاوي زايد لاج الذي كان يريد خلافة غريب وقرر الرحيل هو الآخر وأعلن استقالته من المولودية.

سوناطراك تعين لجنة إنتدابات يقودها مازة 

في المقابل، قررت شركة «سوناطراك» مالكة أغلبية أسهم المولودية، عدم تضييع الكثير من الوقت وسطرت خارطة «الميركاتو» الصيفي، تحسبا لتدعيم النادي بعناصر جديدة لاسيما وأن التشكيلة مقبلة على تحديات كبيرة من بينها ربع نهائي كأس الكاف وبعدها المشاركة في النسخة القادمة من رابطة الأبطال، وفي هذا الصدد عينت الشركة لجنة انتدابات يقودها المناجير مصطفى مازة، في وقت فند قاسي السعيد تلقيه اتصالات للعودة إلى العميد بالرغم من تداول اسمه بقوة في محيط الفريق. 

العميد يدخل تاريخ كأس الـ «كاف» وهدفه التتويج 

تمكنت تشكيلة مولودية الجزائر من كتابة اسمهما بأحرف من ذهب في تاريخ كأس الـ «كاف» بعدما تأهلت إلى الدور ربع النهائي من المنافسة بفوزها أول أمس، بثنائية نظيفة أمام نادي بلاتينيوم ستارز الجنوب إفريقية ضمن الجولة 5 من دور المجموعات، وواصلت بذلك، مسيرتها بثبات وتمكنت من تحقيق العلامة الكاملة داخل الديار بثلاثة انتصارات مقابل تعادلين خارجها ما رفع رصيد الفريق إلى 11 نقطة وضعته في ربع النهائي، قبل التنقل الذي ينتظره الأسبوع المقبل إلى تونس لمواجهة النادي الصفاقسي في ختام دور المجموعات، وبالعودة إلى مباراة أول أمس، أمام بلاتينيوم ستارز فقد كانت المناسبة مواتية لرفقاء شاوشي من أجل رد الاعتبار لأنفسهم بعد الخيبة المحلية في البطولة والكأس، ليتحول التتويج باللقب القاري إلى هدف من طرف الإدارة واللاعبين.

«الشناوة» يقدمون أجمل صورة في الوفاء واللاعبون يعترفون

فاجأ أنصار المولودية الجميع بعدما تنقلوا بأعداد غفيرة إلى ملعب 5 جويلية، وسجلوا حضورا قويا رغم مرارة الإقصاء من نصف نهائي كأس الجمهورية قبل أقل من أسبوع، ليقدم «الشناوة» أجمل صورة في الوفاء بعدما وقفوا إلى جانب تشكيلة فريقهم في أحلك الأوضاع وكانوا حقا بمثابة اللاعب رقم 12 ومن جانبهم اعترف القائد حشود ورفقائه في الفريق بفضل الأنصار عليهم ووجهوا لهم تحية عسكرية بعد الهدف الأول الذي جاء من ضربة جزاء في صورة تعكس العلاقة القوية التي تربط المولودية وأنصارها.

محمد لمين صحراوي 

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