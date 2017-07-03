نهائي الطبعة الـ 53 من منافسة كأس الجمهورية

شباب بلوزداد - وفاق سطيف (غدا سا 16:30 بملعب 5 جويلية)

الوفاق لحصد الدوبلي والشباب للثأر من نسخة 2012

سيكون ملعب 5 جويلية الأولمبي غدا بداية من سا 16:30 مسرحا لنهائي كأس الجمهورية في نسخته الـ 53، وسيكون طرفاه شباب بلوزداد ووفاق سطيف في مباراة واعدة بعد 5 سنوات عن آخر نهائي جمع بين التشكيلتين.

سيتجدد الموعد عشية الغد بين وفاق سطيف وشباب بلوزداد في نهائي الكأس، بعد 5 سنوات من تتويج الوفاق على حساب الشباب بلقبه الثامن في المنافسة، وشاءت الصدف أن يواجه النسر السطايفي المتوج مؤخرا بلقب البطولة في طريقه نحو الدوبلي رقم 3 في تاريخه فريق شباب بلوزداد، في نسخة طبق الأصل لموسم 2011-2012 عندما حقق رفقاء بن موسى آنذاك الثنائية الثانية فيما كان الدوبلي الأول لوفاق الألقاب سنة 1968، وفي الجهة المقابلة تبحث تشكيلة شباب بلوزداد عن ضرب أكثر من عصفورين بحجر واحد من خلال الثأر من وفاق سطيف رياضيا من هزيمة نهائي نسخة 2012 وكذا تعزيز رصيد الفريق في السيدة الكأس باللقب رقم 7 إضافة إلى إنقاذ التشكيلة الحالية لموسمها بلقب ينسي الأنصار متاعب رفقاء الحارس صالحي في البطولة وضمانهم البقاء في الجولات الثلاث الأخيرة، كما أن الفرصة ستكون مواتية أمام أبناء لعقيبة من أجل العودة من جديد إلى منصة التتويجات بعد 9 سنوات عجاف، حيث يعود آخر تتويج حققه الفريق إلى سنة 2009 أمام أهلي البرج.

معنويات السطايفية سلاحهم لحسم النهائي

يحظى لاعبو وفاق سطيف بمعنويات مرتفعة جدا قبل نهائي الغد بفضل حسمهم للقب البطولة والتأهل غير المنتظر إلى هذا الدور من منافسة الكأس بعد فوزهم على مضيفهم والوصيف مولودية الجزائر بملعب بولوغين في نصف النهائي، وهي الأمور التي ترجح كفة رفقاء المتألق عبد المومن جابو من أجل حسم اللقب لصالحهم، كما أجمع لاعبو النسر الأسود على تحقيق الثنائية وتأكيد أنهم أحسن فريق في الموسم الحالي في الجزائر، بعدما جردهم اتحاد العاصمة من لقب البطولة في الموسم الذي قبله.

لاعبو بلوزداد يضعون مشكلة الأموال جانبا في سبيل التتويج

لم تكن أحوال شباب بلوزداد مثالية أثناء فترة التحضير لنهائي الغد، وطفت على السطح مشكلة المستحقات العالقة، وتصاعدت مطالب اللاعبين لدى الإدارة من أجل تسديدها، كما انقطع حبل الثقة بين رفقاء شرفاوي والرئيس محمد بوحفص، بسبب الوعود الكاذبة التي طالما أطلقها هذا الأخير لأشباله دون أن يفي بها، غير أن اللاعبين أجمعوا على وضع مشكلة المستحقات والأزمة المالية جانبا في سبيل إهداء لقب الكأس لأنصارهم.

زيتي وحامية أبرز الغائبين عن النهائي

ستعرف مباراة الغد غياب المتألق زيتي من سطيف بداعي العقوبة التي سلطتها عليه الرابطة بالإيقاف لمباراتين بعد الطرد في نصف النهائي أمام العميد، في حين تلقى الشباب ضربة موجعة بتأكد غياب هدافه ومهاجمه حامية عن اللقاء بداعي الإصابة التي حرمته من تدريبات أمس، وباستثناء الثنائي المذكور فإن بقية العناصر من كلا التشكيلتين جاهزة للمشاركة.